ILON MASK NA PUTU DA POSTANE PRVI TRILIONER NA SVETU Šta to znači za radnike i globalnu neravnotežu

U slučaju da ste imali bilo kakve sumnje, trilion dolara može daleko da se protegne.

Ta cifra novca, koja je ekvivalent miliona miliona, može pokriti kombinovanu cenu kupovine Epla i Mekdonaldsa ili kupiti svaki stambeni dom u okrugu San Dijego. Ili, mogla bi da obezbedi karte za svaku fudbalsku utakmicu na stadionu Memorijal Univerziteta Nebraske, sa kapacitetom od 93.000 gledalaca, za narednih 400 godina, čak i ako Kornhaskers igraju fudbal svaki dan.

Cifra od jedan trilion dolara sve više dobija pažnju na društvenim mrežama i među ekonomistima, budući da bi neto vrednost tehnološkog titana Ilona Maska mogla da pređe granicu od trilion dolara već 2027. godine, ako ne i ranije. Taj scenario bi mogao da se dogodi ako SpaceX Ilona Maska postane javno preduzeće sa procenom vrednosti od jedan,5 triliona dolara, ili ako Tesla dostigne performanse potrebne za njegovu ogromnu platu, odobrenu od strane akcionara i potvrđenu na sudu krajem prošle godine.

Mask nije jedini. Drugi korporativni titani poput osnivača Amazona Džefa Bezosa, izvršnog direktora Nvidije Džensena Huang-a i Gautama Adanija, indijskog industrijalca i predsednika Adani Grupe, takođe su u igri da postanu budući trilioneri, mada Mask izgleda kao lider 2026. godine.

Evo šta prvi trilioner znači za globalnu poslovnu kulturu

Imati živu osobu sa jedan trilion dolara lične imovine imalo bi talasne efekte širom sveta u trgovini, finansijama, kulturi i ljudskoj jednakosti, između ostalog. Ovi uticaji mogu najviše rezonovati kada prvi član trilionskog kluba dodje, posebno u radnom svetu.

To bi moglo izazvati "fundamentalnu neravnotežu" koja bi se čula "široko po svetu"

Imati Ilona Maska ili Džefa Bezosa sa jedan trilion dolara bogatstva moglo bi izazvati ogroman društveni otpor, podstaknut uglavnom od strane organizacija za ekonomsku jednakost i drugih vodećih glasova.

"Perspektiva da trilioner nastane već ove godine, pri čemu bi Maskovo bogatstvo moglo da pređe tu granicu kroz njegov udeo u Tesli i očekivani IPO SpaceX-a 2026, nije samo izvanredna ekonomska prekretnica," rekao je Dejvid Himelfarb, upravni partner u Torontu baziranoj firmi Himelfarb Proszanski LLP. "To je znak upozorenja o fundamentalnoj neravnoteži u načinu na koji vrednujemo rad u našem društvu."

Himelfarb je rekao da kada neko ko je izgradio bogatstvo kroz strateški "leveridž", vlasništvo nad kapitalom i tajming tržišta može da akumulira hiljadu puta više od milijarde dolara dok hiljade radnika doživljavaju odbijanja zahteva nakon karijerno-katastrofalnih povreda, društvo ima veliki problem.

"U tom scenariju suočavamo se sa dubokim moralnim pitanjem o tome šta smatramo vrednim," naveo je.

Čak i jedan trilioner baca oštru svetlost na izvršna primanja

Pojava trilionera bi otkrila koliko su odvojena izvršna bogatstva od stvarnosti plata radnika, kažu stručnjaci za korporativnu nadoknadu.

"To ističe sistem u kome valorizacija kapitala nagrađuje vlasništvo više nego doprinos, posebno za radnike čije plate ostaju vezane za lokalna tržišta rada, a ne globalne tokove kapitala," rekao je Ed Gibins, suosnivač Čejzlebs-a, AI-driven B2B kompanije za razvoj prodaje. "Ovo nije samo pitanje da izvršni direktori zarađuju previše. Radi se o tome ko učestvuje u rastu u velikoj meri, a ko ne."

O izvršnim primanjima, Gibins je rekao da korporativni odbori ostaju pod retoričkim pritiskom, ali ponašanje sugeriše više pragmatizma nego uzdržanosti u primanjima izvršnih direktora.

"Sve dok se lideri smatraju nezamenjivim pokretačima vrednosti za akcionare, povećanje plata će se nastaviti," rekao je. "Usvajanje AI tehnologija i slabije zaštite radnika će verovatno pojačati napetost između radnika i izvršnih direktora, ne zato što radnici protivljenje inovacijama, već zato što dobici produktivnosti nisu deljeni na način koji deluje verodostojno ili pravedno."

Nećete videti mnogo trilionera po korporativnoj sceni uskoro

Uprkos ogromnom bogatstvu koje su akumulirali Mask, Bezos i Huang, ne očekujte nagli porast individualnih trilionera, jer je to planina veličine Himalaja za osvojiti.

"Vrednosti kompanija mogu rasti brže i čistije od ličnih bogatstava jer se pojedinačni udeo razblažuje i ograničava," rekao je Gordon Kamins, izvršni direktor Cudio-a, firme za ERP i poslovno pojednostavljivanje. "Da bi neko dostigao jedan trilion lično, verovatno bi mu trebalo jedan 5% do 25% učešća u platformi vrednoj više triliona plus značajna ulaganja u bar jednog drugog velikog dobitnika, uz minimalnu prisilnu prodaju."

Pored toga, norme upravljanja, poreza i diversifikacije obično ograničavaju taj prihod, što je razlog zašto čak i osnivači kompanija vrednih 3 triliona retko dosegnu prag. "AI ciklus može učiniti kompanije vredne 4 triliona češćim, ali umnožavanje lične neto vrednosti do jedan trilion je ređi strukturni ishod," naveo je Kamins.

To su veliki razlozi zbog kojih Kamins veruje da naredna decenija može proizvesti najviše jednog trilionera, a ne čitavo polje njih. "Powe-low rezultati će opstati na nivou kompanija, ali lična bogatstva dostižu praktična ograničenja zbog razblažavanja, planiranja nasleđa, filantropije i regulatornog nadzora kako udeo raste," dodao je.

Samo osnivači-operatori sa kontrolom ili gotovo potpunom kontrolom preko više AI-skale platformi mogu realno preći jaz, a vrlo malo njih danas ispunjava te uslove. "Ako se dobici produktivnosti AI nastave da budu koncentrisani i privatne procene nastave da rastu, vrata ostaju otvorena za jednog izuzetnog pojedinca," dodao je Kamins. "Plus, ako se povrat širi šire ili se politika zaoštri, čak i taj scenario se dalje odlaže."

Jedan trilion je nivo bogatstva koji radnici mogu samo da se dive

U eri kada su izvršna primanja sve više vođena kapitalom, sa komisijama za nadoknadu koje moderiraju fiksne plate dok zadržavaju ogroman rast kroz kapital, vrata u trilionski klub su čvrsto zatvorena za radničku klasu koja nije osnivač ili izvršni direktor.

"Model vođen kapitalom je mehanizam za generisanje bogatstva koji je potpuno drugačiji od onoga do čega većina radnika ikada može da dođe," naveo je Himelfarb. "Prag trilionera ne predstavlja samo lični uspeh, već strukturnu prednost koja se uvećava brzinama koje su nemoguće za plate radnika, čak i visoko plaćenih profesionalaca, da repliciraju."

Himelfarb kaže da redovno vidi radnike koji su dali decenije svog života svojim poslodavcima, pretrpeli katastrofalne povrede bez svoje krivice, i zatim se suočavaju sa osiguravajućim kompanijama odlučnim da umanje ili odbiju legitimne zahteve.

"Asimetrija je zapanjujuća," naveo je. "Slavimo prvog trilionera kao neizbežnog, čak i divnog, dok istovremeno gradimo sisteme koji otežavaju povređenim radnicima da dobiju beneficije za koje su platili i na koje imaju pravo."

Autor: Jovana Nerić