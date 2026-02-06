DATUM VENČANJA MU DONEO BOGATSTVO: Osvojio 110.000 evra na lutriji zahvaljujući supruzi!

Kažu da je brak lutrija, ali za Aleksandra iz Jekaterinburga on je bio karta za milionski dobitak.

Ovaj srećni dobitnik osvojio je 10 miliona rubalja (oko 110.000 evra) na Nacionalnoj lutriji, a sve zahvaljujući brojevima koji za njega imaju najdublje značenje.

Sudbinski brojevi: Godišnjica na tiketu

Neverovatna priča postaje još lepša kada se zna da se dobitak dogodio samo nekoliko dana pre godišnjice njegovog braka. Aleksandar je na tiket upisao datum koji mu je promenio život – dan kada je stao na ludi kamen.

Datum venčanja: 6. februar 2019. godine.

Simbolika brojeva: U trenutku venčanja, oba supružnika su imala po 33 godine, a upravo su se ti brojevi našli na dobitnoj kombinaciji.

Planovi za budućnost: Hipoteka i novi auto

Kako prenosi agencija RIA Novosti, Aleksandar već tačno zna gde će potrošiti novac. Za razliku od mnogih koji dobitak potroše na prolazne stvari, on je odlučio da obezbedi porodicu:

„Planiram da iskoristim dobitak za otplatu hipoteke i kupovinu novog automobila“, otkrio je presrećni Aleksandar.

Ovaj dobitak od 10 miliona rubalja (između 109.900 i 110.800 evra) dokaz je da su najvažniji datumi u našim životima ponekad vredniji nego što možemo i da zamislimo.

Autor: Dalibor Stankov