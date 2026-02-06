MILIONSKI DOBITAK NA LUTRIJI Aleksandar na tiket upisao datum venčanja, evo koliko je novca osvojio

Stanovnik ruskog grada Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja na lutriji, tako što je na tiket upisao datum svog venčanja, saopštila je pres služba Nacionalne lutrije.

"Aleksandar iz Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja na lutriji zahvaljujući jednom slučajnom tiketu. Dobitak se dogodio samo nekoliko dana pre godišnjice njegovog braka, a tiket je čak sadržao i datum ovog nezaboravnog i važnog događaja", navedeno je.

Šta planira sa novcem?

Prema rečima dobitnika, venčanje je održano 6. februara 2019. godine, kada su oba supružnika imala 33 godine, što su isti datumi kao i oni upisani na tiketu.

Dobitnik je rekao da planira da iskoristi dobitak za otplatu hipoteke i kupovinu novog automobila.

Deset miliona rubalja odgovara iznosu od oko 110.000 evra, prema trenutnoj kursnoj listi.

