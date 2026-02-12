Zima otvorila LEDENI PUT: Pogledajte kako automobili prelaze preko zaleđenog mora između dva ostrva

Temperature u severnoj Evropi ovih dana toliko su niske da građani Estonije mogu automobilom da pređu preko 20 kilometara zaleđenog mora koje povezuje dva glavna ostrva zemlje.



"Lede putni" koji povezuje ostrva Sarema i Hijuma na zapadu Estonije, između Baltičkog mora i Riškog zaliva, zvanično je otvoren u nedelju i već tog popodneva kolona automobila krenula je na put između dva ostrva.

Vlasti su odlučile da otvore ‘ledeni put’ nakon što su meštani malo po malo počeli da voze preko zaleđenog mora, izlažući se ozbiljnim rizicima.

U isto vreme, redovan saobraćaj trajektima sve je teže održavati u zaleđenom moru, nakon više nedelja sa teperaturama od minus 10 stepeni Celzijusa.

Stanovnici manjeg ostrva Hijuma, sa populacijom od svega 9.000 stanovnika, putuju ka Saremu, sa populacijom od 31.000 stanovnika, radi kupovine, odlaska na kafu ili da odvezu decu u školu.

Međutim, priprema za vožnju preko ovakvog puta nije laka. Marek Kopel, nadzornik održavanja puteva navode da radnici mere debljinu leda na svakih 100 metara kako bi utvrdili oblasti sa više od 24 centimetra leda, što je minimum potreban za bezbednost.

"Uz to, stalno ravnaju grebenasti led i saniraju pukotine", navodi on.

Vremenski uslovi i čvrstina leda se prate 24 sata dnevno a ruta se menja u skladu sa tim.

Aleksej Ulivanov, stanovnik Talina kaže da je put jako dobar. "Došli smo iz Talina samo da bi posjetili ovaj put i pokazali deci da je moguće voziti automobil po moru", rekao je on.

Autor: S.M.