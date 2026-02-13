SME LI SE PRATI VEŠ NA CRVENO SLOVO? Sveštenik rešio dilemu koja muči Srbe: Greh nije u mašini, već u jednoj drugoj stvari!

U vreme crkvenih praznika kod vernika se uvek javlja ista dilema – da li će navući gnev svetitelja ako obavljaju kućne poslove. Sveštenik Stevan Stefanović odlučio je da jednom za svagda reši ovaj problem i objasni šta je zapravo suština praznovanja.

Srpska pravoslavna crkva sutra obeležava Svetog Trifuna, koji je u kalendaru označen crvenim slovom, a ove godine na isti datum padaju i zimske Zadušnice. Otac Stevan ističe da ga vernici svakodnevno zatrpavaju pitanjima o tome sme li se uključivati veš-mašina.

Poreklo zabrane rada

Sveštenik objašnjava da četvrta Božja zapovest nalaže odmor sedmog dana, ali naglašava da je zabrana rada nedeljom i praznikom prvobitno bila deo državnog, a ne crkvenog zakona u Vizantiji.

"Tako se i vizantijsko zakonodavstvo umešalo i donelo državni zakon da je zabranjen svaki rad nedeljom i za vreme praznika. Dakle, reč je o državnom, a ne Crkvenom zakonu".

Cilj tog zakona bio je da natera ljude da dolaze na liturgiju, jer su vernici počeli da izostaju sa službi pravdajući se obavezama.

Šta je stvarni greh?

Otac Stevan navodi da je naš narod zaboravio suštinu praznika i da se fokusirao samo na to da se "ništa ne radi", baš kao što su nekada prozivali Hrista što radi subotom.

"Danas, Srbi ne znaju ko je Sveti Ilija, kad je živeo, zašto se slavi i praznuje, ali znaju da se za praznik ne radi. Sve ostale dimenzije praznika smo zaboravili osim ove".

Njegova poruka za sve vernike je jasna:

"Dakle, greh nije raditi, već ne doći na liturgiju, jer smo tako sve ostalo stavili ispred vere".

"Dakle perite kada je crveno slovo slobodno, ne perete na ruke, pere mašina, vaše je da dođete u Crkvu i pričestiti se, po tome se poznaje da smo hrišćani".

Sveštenik zaključuje da smo, postavljanjem bilo kog prioriteta van Crkve, promašili naše naznačenje, dok rad mašine sam po sebi nije prepreka za vernika koji poštuje praznik na pravi način.

Autor: Dalibor Stankov