Imala 140 kilograma, sad izgleda kao grčka boginja: Stesala se za godinu dana, sad javno otkrila kako (FOTO)

Keri Okane izgubila je skoro 90 kg za godinu dana, a njena transformacija na TikToku inspiriše hiljade ljudi širom sveta.

Dvadesetdvogodišnja Keri Okane, studentkinja, postala je prava senzacija na društvenim mrežama nakon što je javno podelila svoju neverovatnu transformaciju - za samo godinu dana izgubila je skoro 90 kilograma.

Težak trenutak koji je pokrenuo promenu

Kada je vaga pokazivala 140 kilograma, Keri je prolazila kroz veoma težak period.

"Bila sam depresivna, nesigurna i potpuno nezadovoljna sobom", priznala je u jednom od svojih TikTok videa.

U tom trenutku donela je odluku koja je zauvek promenila njen život - podvrgla se operaciji želuca, zahvatu kojim se značajno smanjuje zapremina stomaka.

Viralni TikTok i priča o pre i posle

Svoju priču Keri je dokumentovala na TikToku, gde danas prati više od 73 hiljade ljudi. Jedan od njenih videa, koji prikazuje fotografije "pre i posle", brzo je postao viralan. Video počinje emotivnim selfiejem snimljenim neposredno pre operacije, dok naredne fotografije pokazuju njen izgled tokom perioda transformacije. Završni kadrovi, snimljeni godinu dana kasnije, otkrivaju potpuno novu Keri - i internet je ostao bez reči.

Novi stil, nova energija

Pored vidnog gubitka kilograma, pratioci su primetili i potpunu promenu stila. Keri sada bira odvažnije modne kombinacije koje naglašavaju njenu figuru, eksperimentiše sa glamuroznijom šminkom i nosi upečatljivu, edgy frizuru. Transformacija nije bila samo fizička – donela je i novu dozu samopouzdanja.

Komentari ispod videa preplavili su društvene mreže: "Daješ mi toliku motivaciju", "Ne izgledaš samo drugačije, zračiš drugačije", neki su od komentara.

Keri otvoreno govori i o izazovima operacije, periodu oporavka i mentalnoj borbi, zbog čega njena priča deluje posebno autentično i inspirativno. Njena transformacija se danas ne posmatra samo kao estetska promena, već kao priča o hrabrosti, disciplini i novom početku.

"Najveća promena nije ono što vidite spolja, već ono kako se osećate iznutra", zaključila je Keri.

Autor: D.Bošković