HIT NA MREŽAMA! Pogledajte kako je obezbeđen javni toalet u Mađarskoj: Komentari se samo nižu

Foto: Pixabay.com

Jedna fotografija javnog toaleta, navodno iz Mađarske, postala je hit na društvenim mrežama zbog - mera protiv krađe!

Naime, sve što bi se eventualno moglo odneti obezbeđeno je specijalnim žičanim "kavezima".

Nije baš najjasniji zašto bi neko ukrao opremu ovog tipa kakva se ionako ne viđa po privatnim kućama, već prvenstveno u toaletima na javnim mestima poput kafića, kafana, javnih toaleta, firmama...

Ali, s obzirom na to kako je ova oprema obezbeđena, očigledno je da je nekome bila na meti, verovatno više puta.

Pogledajte kako ovo "obezbeđivanje" izgleda.

NEVEROVATNO! Bosanac kupio kuću u Nemačkoj za 3.500 evra, a onda je unutra našao nešto što nije mogao ni da sanja

Autor: Marija Radić

