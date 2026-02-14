AKTUELNO

Ogromna eksplozija potresla Teheran? Šire se snimci na društvenim mrežama

Foto: Tanjug AP/Leo Correa

Eskplozija je navodno potresla Teheran, prema navodima na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama se šire snimci na kojima se vidi kako je gust crni dim prekrio nebo.

Isti snimak se pojavio na više naloga, ali za sada nema zvanične potvrde da je došlo do eksplozije.

