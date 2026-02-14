Ogromna eksplozija potresla Teheran? Šire se snimci na društvenim mrežama

Eskplozija je navodno potresla Teheran, prema navodima na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama se šire snimci na kojima se vidi kako je gust crni dim prekrio nebo.
‼️‼️🇮🇷 BREAKING: Reports of a massive explosion in Tehran.— Visioner (@visionergeo) 14. фебруар 2026.
According to preliminary information, an ammunition depot is on fire. pic.twitter.com/grwBHmPgO3
Isti snimak se pojavio na više naloga, ali za sada nema zvanične potvrde da je došlo do eksplozije.
ساعتی پیش، انفجار و بعد آتشسوزی مهیب در تهران pic.twitter.com/nvV9WG33n2— Benjamin Hamed بنیامین (@ARHAMEL2) 14. фебруар 2026.
Autor: S.M.