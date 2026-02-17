DIVNE VESTI! Mladunče majmuna zbog kog je cela Srbija plakala konačno prihvaćeno: Plišana igračka i brižna majmunica vratile mu sigurnost(VIDEO)

Šestomesečni makaki Panč postao je prava senzacija na društvenim mrežama nakon što su iz Ichikawa City Zoo u Japanu objavljeni snimci na kojima se vidi kako se ne odvaja od plišanog orangutana koji mu pruža osećaj sigurnosti. Dirljiva priča o malom majmunu koji je ostao bez majčine brige raznežila je ljude širom sveta.

Panč je rođen u julu 2025. godine, ali ga je majka ubrzo nakon rođenja napustila. Zaposleni u zoološkom vrtu preuzeli su brigu o njemu – ručno su ga hranili, pratili njegov razvoj i postepeno ga pripremali za upoznavanje sa drugim makakijima. Kako je poznato da se mladunci majmuna od prvih dana čvrsto drže za majku, negovatelji su pokušali da mu nadomeste taj osećaj bliskosti dajući mu ćebad i plišane igračke.

Posebno se vezao za plišanog orangutana, kojeg gotovo nikada ne ispušta. Na viralnim snimcima vidi se kako ga grli dok spava, nosi sa sobom dok istražuje prostor, pa čak i kada prilazi drugim mladuncima. Kada bi ga tokom igre stariji ili vršnjaci odbili, plišana igračka bila mu je uteha i sigurna luka.

Sredinom januara Panč je uspešno uključen u grupu makakija, a proces prilagođavanja doneo je i posebno ohrabrujuću vest – prihvatila ga je jedna odrasla majmunica iz grupe. Prema rečima čuvara, ona je počela da pokazuje zaštitničko ponašanje prema njemu, dopuštajući mu da boravi u njenoj blizini, pa čak i da joj se privije uz telo, što je za mladunce od presudne važnosti. Ovaj korak smatra se velikim napretkom u njegovoj socijalizaciji.

Stručnjaci ističu da je odbacivanje mladunaca u primatskim zajednicama retko, ali moguće. Razlozi mogu biti neiskustvo vrlo mladih majki, hijerarhijski pritisci unutar grupe ili zdravstveni problemi koji zahtevaju ljudsku intervenciju i rano razdvajanje.

U zoološkom vrtu nastavljaju sa pažljivo planiranim procesom socijalizacije kako bi se Panč u potpunosti uklopio među svoje vršnjake. I dok polako stiče nova iskustva i uči pravila zajednice, njegov plišani orangutan i nova zaštitnica ostaju simbol sigurnosti i nove šanse za srećno odrastanje.

Autor: D.Bošković