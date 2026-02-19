POGLEDAJTE PRIZOR KAKAV SE RETKO VIĐA! Ogromno stvorenje nađeno u marini u Valensiji: Telo od 6,5 tona izvukli dizalicom (VIDEO)

Šok i neverica zavladali su među posetiocima luksuzne marine u Valensiji, Real Club Náutico de Valencia, a pošto su ugledali morsko stvorenje teško 6,5 tona kako pluta blizu obale.

Ogromno telo izvučeno je iz vode pomoću krana u pažljivo koordinisanoj akciji, prenosi The Sun.

Nije bilo povreda

Ubrzo je postalo jasno da je reč o ženki kita perajara (Balaenoptera physalus), drugoj vrsti po veličini na svetu.

Ostaci su pregledani na obali i uvtrđeno je da nema povreda koje bi ukazivale na sudar sa brodom, što je najčešći uzrok smrti ovih velikih morskih sisara.

Stručnjaci su uzeli uzorke koji su poslati na detaljnu analizu, dok je telo kita prevezeno u postrojenje za spaljivanje radi kremacije.

Ugrožena vrsta

Kitovi perajari naseljavaju sve velike okeane - od polarnih do tropskih voda, ali su i dalje klasifikovani kao “ugroženi“ zbog posledica lova i spore obnove populacije.

Najveći poznati primerak bio je dug čak 27 metara.

“Uzrok smrti i dalje nije poznat. Dalje analize biće ključne za razumevanje okolnosti smrti, ali i za jačanje napora u očuvanju ove vrste koja je od vitalnog značaja za ekološku ravnotežu u Sredozemnom moru“, istakli su stručnjaci.

Autor: Marija Radić