Beogradska arena u završnim pripremama za SuperEnduro – još dva dana do početka

Beogradska arena ulazi u samu završnicu priprema za jedan od najiščekivanijih moto-sportskih događaja godine. Do spektakla koji će biti održan u subotu, 21. februara 2026. godine, ostala su još samo dva dana, a organizacioni tim radi punim intenzitetom kako bi sve bilo spremno za 5. rundu FIM SuperEnduro Svetskog prvenstva.

Produkcijska transformacija Arene već je u toku. Kompletan svetlosni sistem je instaliran, a postavljena je i dodatna scenska rasveta koja će omogućiti dinamične efekte i atmosferu dostojnu svetskog spektakla. Danas je počela i izgradnja same staze, proces koji predstavlja jedan od najsloženijih logističkih segmenata događaja. U halu će biti dopremljene tone zemlje, kamena, balvana i specijalnih prepreka, čime će Beogradska arena biti pretvorena u tehnički zahtevnu indoor enduro arenu svetskog standarda.

Svaki segment staze biće pažljivo modelovan kako bi vozačima pružio maksimalan sportski izazov, ali i publici omogućio vrhunski vizuelni doživljaj. Strmi usponi, tehničke sekcije, ritmičke prepreke i spektakularni skokovi garantuju dinamičnu i neizvesnu borbu tokom celog takmičarskog dana.

Program u subotu počinje već u 10.00 časova treninzima i kvalifikacijama, koje uključuju i kvalifikacije za nacionalnu Expert trku. Upravo ovaj deo dana izazvao je veliko interesovanje publike, ulaznice za treninge i kvalifikacije su rasprodate, što potvrđuje da ljubitelji ovog sporta žele da budu deo atmosfere od samog početka takmičenja.

Glavni večernji program zakazan je za 18.00 časova, dok se kapije Beogradske arene otvaraju u 16.00. U večernjem delu publiku očekuju najatraktivnije vožnje, finalne borbe i kulminacija adrenalina pod reflektorima.

U okviru takmičarskog dana biće održana i nacionalna Expert trka (Serbia Expert Race), namenjena vozačima koji se takmiče u Expert klasi. Ova trka predstavlja priliku za domaće i regionalne takmičare da nastupe u okviru svetskog šampionata i pred publikom u jednoj od najvećih dvorana u regionu.

Organizatori najavljuju produkciju na visokom međunarodnom nivou, kombinaciju sporta, svetlosnih efekata, muzike i adrenalina koja će Beograd pozicionirati u sam centar globalne SuperEnduro scene. Očekuje se dolazak vrhunskih svetskih vozača, kao i hiljada gledalaca iz Srbije i regiona.

Ulaznice za večernji program i dalje su dostupne i mogu se kupiti online putem sajta tickets.rs, kao i na svim OMV benzinskim stanicama širom Srbije. Zbog velikog interesovanja, organizatori preporučuju da se kupovina obavi na vreme.

Beograd je spreman za još jedan veliki sportski spektakl. Još tri dana deli nas od trenutka kada će se motori upaliti, reflektori zasijati punim sjajem, a Beogradska arena postati epicentar adrenalina i vrhunskog moto-sporta.

Autor: Marija Radić