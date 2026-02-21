Dvojica identičnih blizanaca tri meseca unosila isti broj kalorija: Jedan se ugojio, drugi je smršao, a evo i zašto

Blizanci Hugo i Ros Tarner sproveli su tromesečni eksperiment kako bi istražili uticaj različitih prehrambenih navika na telo i telesnu težinu. Iako su obojica unosili jednak broj kalorija, Hugo, koji je praktikovao isprekidani post, smršao je pet kilograma, dok je Ros, koji je jeo tokom celog dana, dobio četiri kilograma.

Ovo je samo jedan u nizu njihovih eksperimenata, u kojima su prethodno upoređivali vegansku i mesnu ishranu, kao i ishranu bogatu ugljenim hidratima i mastima, piše Unilad.

Ključna razlika u ovom istraživanju nije bila u vrsti hrane, već u rasporedu obroka.Oba brata unosila su između 2500 i 3000 kalorija dnevno, što je preporučeni dnevni unos za aktivnog muškarca.

Međutim, Hugo je sve obroke morao da pojede u vremenskom okviru od osam sati, a preostalih 16 sati bio je na postu. Ros je, s druge strane, kalorije unosio tokom 16 sati dnevno, pa je imao znatno više slobode u rasporedu obroka.



Izazovi isprekidanog posta

Iako se gubitak kilograma uz toliki unos kalorija može činiti kao idealno rešenje, Hugo ističe da je takav režim imao i svoje nedostatke. "Jeo bih oko 10 ili 11 sati ujutro, a zadnji obrok bio bi mi oko 6 ili 7 uveče", objasnio je. Najveći problem bio je uneti dovoljnu količinu hrane u tako kratkom vremenu. "Bilo je zaista teško. Iskreno, jedva sam uspevao da dosegnem zadatih 2500 do 3000 kalorija jer praktično morate da jedete svaka dva sata", dodao je Hugo.



Još jedan izazov bio je društveni život. Budući da nakon određenog vremena nije smeo da jede, večernji izlasci s prijateljima značili su da ne može ništa ni da jede ni da pije. Svoj režim je na kraju opisao kao "prilično grozan", a pokušaj unosa 3000 kalorija u kratkom roku kao "prokleto težak".

Šta su jeli?

Hugov jelovnik uglavnom se sastojao od kajgane i tosta ili kaše s orašastim plodovima i bobičastim voćem za doručak. Za ručak bi jeo sardine s rižom i povrćem, dok je večera bila obilan obrok bogat ugljenim hidratima i proteinima. Kako bi dostigao kalorijski cilj, često je pio i proteinske napitke.



Za razliku od njega, Ros je imao znatno fleksibilniju ishranu. Za doručak je mogao da jede tost sa džemom, a glavni obroci uključivali su ribu, povrće, crveno i belo meso, te puno jela s testeninom. U njegovu ishranu povremeno bi se uklopila i poslastica poput pice.

Da li bi ponovili eksperiment?

Uprkos poteškoćama, Hugo je izjavio da bi se ponovo odlučio na post ako bi mu glavni cilj bio gubitak težine. S njim se složio i Ros, koji je potvrdio da su obojica i pre imali uspeha s takvim režimom. "Post nam obojici prilično odgovara", rekao je Ros i dodao da "bolje funkcionišu" kad poste.



"Inače jedemo hranu s više masnoća, poput maslinovog ulja, sireva i masnijeg mesa. Tako ne jedemo velike količine, a svejedno unosimo dovoljno kalorija", objasnio je. "Stoga, kad bih odlučio da moram da smršam, opet bih se odlučio za post", zaključio je Ros.

Autor: D.Bošković