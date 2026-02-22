Zbog ovoga je vitka u 57. godini: Dženifer Aniston poštuje pravilo 80 prema 20 koje joj pomaže da izgleda fantastično

Besprekoran ten, zategnuto telo i energija koja gotovo opipljivo zrači sa ekrana nisu rezultat puke genetike ili sreće

Iza mladolikog izgleda Dženifer Aniston stoji dugogodišnji, disciplinovan i promišljeno osmišljen način života koji podrazumeva balans između fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, negovane kože i – možda najvažnije – mentalnog mira. Holivudska glumica odavno je odustala od ekstremnih dijeta i iscrpljujućih režima, zamenivši ih holističkim pristupom koji telo i um posmatra kao neraskidivu celinu.

Koje vežbe radi Dženifer Aniston?

Dženifer Aniston razvila je jedinstven odnos prema vežbanju, u kojem je doslednost važnija od intenziteta, a raznovrsnost ključ dugoročnog uspeha. Poslednjih godina posebno je posvećena Pvolve treninzima – inovativnoj metodi koja se zasniva na funkcionalnim pokretima, jačanju dubokih mišića i minimalnom opterećenju zglobova. Ovakav tip vežbanja omogućava oblikovanje vitke, ali snažne figure, poboljšava držanje tela i značajno smanjuje rizik od povreda, što je izuzetno važno u zrelijim godinama.

Ipak, Aniston se ne odriče ni treninga snage. Naprotiv, često ističe koliko su vežbe sa tegovima važne, naročito za žene u pedesetim, jer pomažu u očuvanju mišićne mase, jačanju kostiju i prevenciji osteoporoze. Uz sve to, joga je godinama neizostavan deo njene rutine – ne samo zbog fleksibilnosti i ravnoteže koje pruža telu, već i zbog mentalnog rasterećenja i unutrašnjeg mira koji donosi.

Bez obzira na gust raspored, Dženifer se trudi da vežba najmanje četiri puta nedeljno. Kada obaveze ne dozvoljavaju, zadovoljna je i sa dva do tri kraća treninga, jer veruje da je kontinuitet važniji od savršenstva.

Pravilo 80 prema 20 u ishrani

Kada je reč o ishrani, Aniston ne veruje u stroge zabrane niti u kratkoročna odricanja. Umesto toga, pridržava se pravila 80 prema 20 – čak 80 odsto vremena bira zdrave, nutritivno bogate namirnice, dok sebi u preostalih 20 odsto dopušta uživanje u omiljenim „grešnim“ zalogajima, poput pice, testenine ili čaše vina. Upravo ovaj pristup joj omogućava da održi ravnotežu i izbegne osećaj uskraćenosti, koji često vodi do odustajanja.

Njeni obroci bazirani su na obilju povrća, voća, kvalitetnih proteina poput ribe i jaja, kao i zdravih masti iz orašastih plodova i maslinovog ulja. Hidratacija je posebno važna – Dženifer pije velike količine vode tokom dana, svesna da je ona ključna ne samo za zdravlje organizma, već i za blistav i elastičan izgled kože.

Mentalno zdravlje kao temelj lepote

Dženifer Aniston često naglašava da prava lepota dolazi iznutra i da je briga o mentalnom zdravlju jednako važna kao i briga o telu. Neguje pozitivan odnos prema starenju, prihvata promene i fokusira se na zahvalnost i prisutnost u svakodnevnim trenucima. Meditacija, vreme provedeno u prirodi, ali i negovanje bliskih odnosa sa prijateljima i porodicom, predstavljaju važan deo njenog života.

Autor: D.Bošković