AKTUELNO

Extra

VUČIJAK U ŠTIKLAMA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Da li je ovo najslađi ili najkontroverzniji trend? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Društvene mreže odavno su mesto gde kreativnost nema granica, ali jedan tiktoker otišao je korak dalje, svoje ljubimce oblači doslovno kao ljude.

Ne radi se samo o simpatičnim kaputićima za pse, već o kompletnim autfitima koje podsećaju na kombinacije sa modne piste.

Ovog puta, glavna zvezda je vučjak koji je dobio pravi mali modni tretman. U videu se vidi kako mu vlasnik oblači odeću nalik ljudskoj, pantalone, gornji deo, pa čak i cipele sa potpeticom.

Snimak je izazvao lavinu reakcija, od oduševljenja i smeha do rasprava o tome gde je granica između zabave i preterivanja.

@pet_statione

#Funny #cutepets

♬ 原聲 - pet_station

Publika je podeljena. Jedni smatraju da je reč o bezazlenoj, kreativnoj zabavi koja pokazuje koliko su ljudi vezani za svoje ljubimce. Drugi pak postavljaju pitanje udobnosti i dobrobiti životinje, pitajući se da li je ovakav sadržaj više namenjen algoritmu nego samom psu.

Ipak, jedno je sigurno, video je privukao ogromnu pažnju. Kombinacija neobične ideje, upečatljivog vizuelnog efekta i društvenih mreža kao platforme za viralnost pokazuje koliko brzo nesvakidašnji sadržaj može da postane globalna tema.

U eri kada kućni ljubimci imaju sopstvene profile, sponzore i milione pregleda, izgleda da je sledeći korak, kompletna promena imidža. A pitanje koje ostaje jeste da li je ovo samo prolazni trend ili nova faza digitalne zabave?

Autor: Iva Besarabić

#Internet

#Pas

#Vučijak

#snimak

#trend

POVEZANE VESTI

Društvo

BAHATOST KOJA NEMA GRANICA: Novosađanin blokirao saobraćaj kod Dunavskog parka, a razlog je bizaran da bizarniji ne može biti! (VIDEO)

Lifestyle

Pretvorite svog ljubimca u ljudsko biće pomoću ChatGPT-a: Rezultati su sjajni, oduševićete se

Domaći

GORE DRUŠTVENE MREŽE ZBOG SUPERBOULA! Nastup Bed Banija podseća na spot Tee Tairović, fanovi traže OVO! (VIDEO)

Svet

Papa Lav XIV: Društvene mreže ne mogu zameniti prave ljudske odnose

Domaći

Melina u atraktivnom izdanju pozira, a nakon što je njena ćerka Đina podelila sliku, društvene mreže su se usijale (FOTO)

Domaći

Veljko se emotivan oglasio, objavio sliku sa Bogdanom: Već mesecima nije u Srbiji, nedavno je doneo ovu odluku