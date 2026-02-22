VUČIJAK U ŠTIKLAMA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Da li je ovo najslađi ili najkontroverzniji trend? (VIDEO)

Društvene mreže odavno su mesto gde kreativnost nema granica, ali jedan tiktoker otišao je korak dalje, svoje ljubimce oblači doslovno kao ljude.

Ne radi se samo o simpatičnim kaputićima za pse, već o kompletnim autfitima koje podsećaju na kombinacije sa modne piste.

Ovog puta, glavna zvezda je vučjak koji je dobio pravi mali modni tretman. U videu se vidi kako mu vlasnik oblači odeću nalik ljudskoj, pantalone, gornji deo, pa čak i cipele sa potpeticom.

Snimak je izazvao lavinu reakcija, od oduševljenja i smeha do rasprava o tome gde je granica između zabave i preterivanja.

Publika je podeljena. Jedni smatraju da je reč o bezazlenoj, kreativnoj zabavi koja pokazuje koliko su ljudi vezani za svoje ljubimce. Drugi pak postavljaju pitanje udobnosti i dobrobiti životinje, pitajući se da li je ovakav sadržaj više namenjen algoritmu nego samom psu.

Ipak, jedno je sigurno, video je privukao ogromnu pažnju. Kombinacija neobične ideje, upečatljivog vizuelnog efekta i društvenih mreža kao platforme za viralnost pokazuje koliko brzo nesvakidašnji sadržaj može da postane globalna tema.

U eri kada kućni ljubimci imaju sopstvene profile, sponzore i milione pregleda, izgleda da je sledeći korak, kompletna promena imidža. A pitanje koje ostaje jeste da li je ovo samo prolazni trend ili nova faza digitalne zabave?

Autor: Iva Besarabić