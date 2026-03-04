Otkrivena najudaljenija 'galaksija meduze', stara 8,5 milijardi godina: Evo šta to govori o svemiru

Koristeći podatke teleskopa "Džejms Veb" naučnici su identifikovali do sada verovatno najudaljeniju zabeleženu "galaksiju meduze", čija svetlost do Zemlje putuje oko 8,5 milijardi godina.

Ovo ukazuje da je rani svemir bio "suroviji" nego što se ranije pretpostavljalo, objavljeno je u stručnom časopisu "Astrofizički žurnal".

Dugi svetleći mlazevi gasa

Novootkrivena galaksija nalazi se na crvenom pomaku "z = 1,156", što znači da je posmatramo onakvu kakva je bila pre oko 8,5 milijardi godina, kada je svemir bio znatno mlađi, pojašnjava se.

Otkriće je rezultat rada tima sa Univerziteta Vaterlou u Kanadi, koji je neobičan objekat uočio analizirajući dubinska posmatranja svemira.

"Galaksije meduze" naziv su dobile po dugim, svetlećim mlazevima gasa koji se protežu iza njih poput pipaka.

One se velikom brzinom kreću kroz guste skupove galaksija ispunjene izuzetno vrelim gasom, koji deluje poput snažnog vetra i odnosi materijal iz galaksije u procesu poznatom kao uklanjanje pod pritiskom (ram-pressure stripping).

Proučavali polje Kosmos

Tim naučnika je do otkrića došao proučavajući polje Kosmos, jedno od najdetaljnije istraženih područja, koje se nalazi van ravni Mlečnog puta, čime se izbegavaju smetnje obližnjih zvezda i kosmičke prašine.

Kako je naveo doktor Ijan Roberts iz Centra za astrofiziku Univerziteta Vaterlu, istraživači su u ranoj fazi analize podataka teleskopa uočili udaljenu i do tada nedokumentovanu "galaksiju meduze", što je odmah privuklo pažnju.

Sama galaksija ima uobičajen diskasti oblik, ali se duž njenih gasnih "repova" uočavaju jarkoplavi čvorovi, koji predstavljaju izuzetno mlade zvezde.

Njihova starost ukazuje da su nastale izvan glavnog tela galaksije, u gasu koji je prethodno bio otrgnut.

Potrebni dodatni dokazi

Značaj otkrića ogleda se u tome što pomera dokaze o uklanjanju gasa pod pritiskom mnogo dalje u prošlost nego što se ranije smatralo.

Naučnici su pretpostavljali da su skupovi galaksija pre 8,5 milijardi godina još bili u fazi formiranja i da nisu bili dovoljno gusti da bi tako efikasno menjali strukturu galaksija.

Istraživači su podneli zahtev za dodatno vreme posmatranja teleskopom "Džejms Veb" kako bi detaljnije proučili ovu galaksiju i pribavili dodatne dokaze.

Ovaj svemirski teleskop je lansiran 2021. godine, u saradnji američke, evropske i kanadske svemirske agencije.

Autor: Marija Radić