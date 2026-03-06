Slavimo prepodobnog Timoteja: Evo zašto je danas NEOPHODNO izbegavati teške reči i bes prema bližnjima

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 6. marta (21. februara po starom kalendaru), molitveno proslavljaju Svetog Timoteja i Svetog Evstatija Antiohijskog. Iako potiču iz različitih perioda i mesta, obojica su ostavila neizbrisiv trag u hrišćanskoj istoriji svojom žrtvom i borbom za čistotu vere.

Sveti Timotej je još od rane mladosti svoj život posvetio Bogu. Živeo je u 8. veku i bio je učenik Svetog Teoktista. Proslavio se kao veliki podvižnik u mestu zvanom Simvoli na Olimpijskoj gori. Zbog svoje stroge askeze i neprestane molitve, hrišćansko predanje kaže da je dobio dar od Boga da isceljuje bolesne i izgoni nečiste duhove.

Do duboke starosti ostao je veran svojim monaškim zavetima, živeći u miru i molitvi, čime je postao uzor smernosti i duhovne snage.

Sveti Evstatije bio je arhiepiskop antiohijski u 4. veku i jedan od najumnijih teologa svog vremena. Bio je učesnik Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji (325. godine), gde se žustro borio protiv Arijeve jeresi.

Zbog svoje nepokolebljivosti i odbijanja da pravi kompromise sa jereticima, bio je proganjan i na kraju proteran u Trakiju, gde je i preminuo. Njegove mošti su kasnije prenete u Antiohiju, a vernici ga slave kao stuba pravoslavnog učenja.

Poželjno je posetiti crkvu i upaliti sveću za zdravlje i mir u porodici, a veruje se da se na današnji dan molitvom Svetom Timoteju može izmoliti isceljenje od telesnih i duševnih tegoba.

Kako su ovi svetitelji bili skromni i okrenuti drugima, dobro je učiniti neko dobro delo ili pomoći onima koji imaju manje od nas.

Budući da je ovo dan posvećen ljudima koji su krotko trpeli progone, vernici bi trebali da se suzdrže od teških reči i besa prema bližnjima. Iako nije uvek reč o posnom danu (zavisi od sedmičnog ciklusa i perioda posta), duh praznika nalaže mir i smernost, a ne buku i razuzdanost.

Autor: Marija Radić