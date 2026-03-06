Baba Vanga za 2026. 'predvidela' početak GLOBALNOG RATA?! Ova 'vizija' se nikom neće svideti

U jeku globalnih tenzija, sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i rastućih strahova od mogućeg trećeg svetskog rata, mnogi se ponovo okreću zagonetnim izjavama Babe Vange, slepe bugarske mističarke.

Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja“, često kriptična i otvorena za različita tumačenja, i dalje ne prestaju da intrigiraju javnost.

"Politička nestabilnost i tenzije"

Brojni izvori podsećaju na niz “predviđanja” koja se, prema tvrdnjama njenih sledbenika, odnose upravo na 2026.

Oni tvrde da je Baba Vanga govorila o “velikom globalnom sukobu” koji bi mogao da započne ove godine i da “uključi najmoćnije države sveta”.

Prema istim tumačenjima, sukob bi se “proširio na više kontinenata” i otvorio period “političke nestabilnosti i snažnih međunarodnih tenzija”.

"Treći finansijski slom"

Poštovaoci Babe Vange veruju da je ona u svojim “predviđanjima“ nagovestila “zaoštravanje odnosa velikih sila”, uključujući scenario u kojem bi “Kina pripojila Tajvan”, kao i “direktnu konfrontaciju Rusije i SAD”.

Sledbenici bugarske mističarke smatraju da bi se ti događaji mogli poklopiti sa još jednim “predviđanjem“ - globalnim finansijskim potresom.

Veruju da je govorila o “trećem finansijskom slomu” na svetskom nivou, ili bar o “ozbiljnom ekonomskom padu” tokom 2026. godine.

Takav scenario bi, prema tumačenjima, mogao da dovede do “potresa na tržištima, rasta inflacije ili slabljenja pojedinih valuta”.

"Brojne prirodne katastrofe"

Među “predviđanjima“ koja se često pominju ima političkih previranja, ali i tvrdnji da je govorila o “moćnom vođi” koji bi došao na vlast u Rusiji i “preoblikovao svetsku politiku”, prenosi Mirror.

Ovu godinu će, prema tumačenju Baba Vanginih “predviđanja”, obeležiti i prirodne katastrofe. Ona je, navodno, govorila o “razornim potresima, cunamijima, vulkanskim erupcijama koje će pogoditi Zemlju”, dok se precizne lokacije ne navode.

Na kraju, u pojedinim interpretacijama njenih “predviđanja“ za 2026, navodi se i mogućnost da bi veštačka inteligencija mogla početi da “menja ljudsko društvo”.

Važna napomena

Treba naglasiti da Baba Vanga nije ostavila pisane zapise svojih "predviđanja".

Većina tvrdnji o njenim "vizijama" potiče iz knjiga, intervjua i svedočenja ljudi koji su je posećivali dok je bila živa.

Zbog toga ne postoji jedinstven i verifikovan izvor koji može sa sigurnošću potvrditi šta je ona zaista izgovorila.

Autor: Marija Radić