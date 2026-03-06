Posle 150 godina nađena OLUPINA čuvenog broda: U istim vodama nestalo blago vredno 500 MILIONA DOLARA (VIDEO)

Posle gotovo 150 godina neizvesnosti, jedna od čuvenih pomorskih misterija konačno je rešena.

Zvanično je potvrđeno da su ronioci pronašli olupinu parobroda “City of Hobart”, koji je nestao još u 19. veku u vodama Australije.

Lokacija ostala nepoznata

Ovaj parobrod, koji je prevozio ugalj iz Njukasla ka Melburnu, potonuo je 1877. godine. Prema istorijskim zapisima, tokom plovidbe je došlo do ozbiljnog kvara - osovina propelera je pukla i probila trup, pa je voda počela brzo da nadire u unutrašnjost.

Kapetan i posada su imali svega nekoliko minuta da reaguju. Uspeli su da spuste čamce za spasavanje i napuste plovilo pre nego što je nestalo u dubinama. Već narednog dana, primetio ih je jedan brod u prolazu i svi su spaseni.

Ipak, iako su ljudi preživeli, tačna lokacija potonulog parobroda ostala je nepoznata gotovo vek i po. Misteriju je odlučio da reši tim ronilaca, predvođen Markom Rajanom, koji je sa saradnicima iz organizacije Southern Ocean Exploration započeo potragu 2007.

Godinama su pretraživali morsko dno, ali bez uspeha, prenosi LadBible.

“Jednostavno ga nije bilo tamo gde smo tražili. Znali smo da je blizu, ali nismo uspevali da ga locirano“, izjavio je Rajan.

Slučajni preokret

Preokret se dogodio sasvim slučajno. Brod koji je radio istraživanje morskog dna za potrebe izgradnje vetro-parka detektovao je nepoznatu olupinu - tik izvan zone koju su ronioci godinama pretraživali.

Lokacija se nalazi oko 30 kilometara od obale australijske države Viktorija.

Kada su stručnjaci potom detaljno pregledali snimke i ostatke na morskom dnu, postalo je jasno da je reč o davno izgubljenom parobrodu “City of Hobart“.

Ovo otkriće rešava jednu od mnogih pomorskih misterija u Viktoriji, nadomak čije obale se dogodilo, kako se procenjuje, više od 600 brodoloma. Ipak, istraživači su do sada uspeli da pronađu tek približno polovinu olupina.

"To je neverovatan osećaj"

Ovaj uspeh je značajan, ali istraživači još nisu rešili najveću zagonetku - lokaciju broda Madagascar, koji je nestao 1853. godine.

Veruje se da je prevozio zlato iz Viktorije, čija se današnja vrednost procenjuje na oko 500 miliona dolara! Ukoliko bi ta olupina bila pronađena, mnogi smatraju da bi to predstavljalo “otkriće veka”.

Za Rajana i njegov tim, međutim, pronalazak parobroda “City of Hobart” već predstavlja trenutak koji će pamtiti čitavog života.

“To je neverovatan osećaj. Tražili smo ga gotovo dvadeset godina“, kazao je on.

Istoričar Piter Tejlor podsetio je i na dramatične trenutke iz 1877. godine. Kako kaže, kapetan i posada imali su vrlo malo vremena da spuste čamac za spasavanje i počnu da veslaju ka obali, ali su srećom već narednog dana primetili brod koji ih je pokupio.

"Značajan istorijski zapis"

U najnovije otkriće je bila uključena i kompanija Iberdrola Australia, čiji je istraživački brod prvobitno detektovao olupinu tokom pripremnih radova za vetro-park “Aurora Green”.

Predstavnica kompanije, Rene Kurovski, istakla je da ovakva otkrića imaju veliku kulturnu i istorijsku vrednost.

“Ovakvi nalazi nisu samo fascinantni - oni su značajan istorijski zapis, a njihovo očuvanje omogućava da budu dokumentovani za buduće generacije“, rekla je.

Ona je dodala da će otkriće pomoći istraživačima da stvore jasniju sliku o pomorskoj prošlosti Australije, kao i da će kompanija nastaviti da sarađuje sa stručnjacima i institucijama za zaštitu kulturnog nasleđa kako bi značajna istorijska mesta bila sačuvana.

Autor: Iva Besarabić