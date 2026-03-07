Da li ste znali?! Stjuardese koriste OVE tajne kodove da diskretno signaliziraju hitnu situaciju

Stjuardese su visoko obučene da reaguju u svim vrstama hitnih situacija koje mogu nastati tokom komercijalnog leta. Kako bi to činile bez uznemiravanja desetina, pa čak i stotina putnika, koriste niz tajnih kodova.

Tajni kodovi u avionu

„Izrazi poput ‘Code 300’ ili ‘Angel’ obično koriste komercijalne avio-kompanije da diskretno signaliziraju medicinsku hitnost u avionu, često kada je putnik onesposobljen, ne reaguje ili je u ozbiljnoj nevolji“, kaže Džejson Martineli, direktor operacija u Cirrus Aviation Services, za Travel + Leisure.

On napominje da avio-kompanije često imaju i „svoje interne kodove i procedure“ za ovakve situacije.

„Dok se protokoli za medicinske hitne slučajeve shvataju ozbiljno širom globalne komercijalne avijacije, specifična terminologija poput ‘Code 300’ ili ‘Angel’ nije potpuno standardizovana“, dodaje Martineli.

Zašto su kodovi važni

Korišćenje tajnih kodova, poznatih samo posadi, pomaže u izbegavanju nepotrebne panike među putnicima.

„Javno objavljivanje medicinske hitnosti može izazvati strah, konfuziju ili gužvu u prolazu“, objašnjava Martineli. „Kodirana komunikacija omogućava stjuardesama i pilotima da smireno i efikasno reaguju, a da pritom kabina ostane mirna i kontrolisana. Cilj je diskretno upravljanje situacijom, uz prioritet bezbednosti i reda.“

Za manje hitne, ne životno ugrožavajuće medicinske incidente, koriste se izrazi poput ‘code yellow’ ili ‘pan-pan’.

Zvuci i signali u kabini

Korišćenje kodiranog jezika nije uobičajeno ili poznato svima u avio-industriji, kaže David Koks, direktor Acron Aviation Academy. On ističe da piloti često koriste zvučne signale (chime) da diskretno obaveste posadu o situacijama.

„Čujete ih kada avion pređe 10.000 stopa, kada posadu i putnike obaveštavaju da se pripreme za sletanje i ostanu na sedištima“, objašnjava. „Višestruki signali znače hitnost… Takođe smo koristili specifičan redosled kucanja koji je kabinska posada prepoznavala i ulazila u kokpit da prenese situaciju.“

Naravno, ne svaki signal tokom leta ukazuje na hitnost ili tajnu. Većina zvukova, poput uključenja ili isključivanja svetla za vezivanje pojasa, dosezanja visine krstarenja ili početka spuštanja, služi jednostavnim operativnim funkcijama.

Autor: Marija Radić