Novčićem starim više od 2.000 godina neko je platio autobusku kartu: Napravio ga je OVAJ drevni narod

Snimak stare kovanice, koja je svojevremeno poslužila za plaćanje autobuske karte u Lidsu, privukao je pažnju istoričara i ljubitelja numizmatike.

Decenijama je novčić bio skriven u kolekciji jednog penzionera, a tek sada je otkriveno njegovo zapanjujuće poreklo.

Istorijski dragulj

Džejms Edvards, blagajnik transportne kompanije iz Lidsa, tokom 1950-ih, imao je običaj da odvoji inostrane ili sumnjive kovanice koje je prikupljao od vozača autobusa i tramvaja, pre nego što ih preda svom unuku, Piteru.

Pomenuti čovek, danas 77-godišnjak, pažljivo je decenijama čuvao kovanice, ne sluteći da se među njima pravi istorijski dragulj.

Tek kada je detaljnije ispitao svoju zbirku, Piter je otkrio da jedan novčić potiče iz 1. veka pre nove ere - iz vremena kada Isus još nije ni rođen!

Coin used to pay bus fare in Leeds was made by ancient civilisation more than 2,000 years ago https://t.co/IXk7pSgr6p — Daily Mail (@DailyMail) 09. март 2026.

"Za mene je to pravo blago"

Kovanicu su izradili Kartaginjani, pripadnici drevne mediteranske civilizacije s feničanskim korenima, u tadašnjem Kadizu u Španiji.

Na jednoj strani je prikazan bog Melkart, sa karakteristikama grčkog heroja Herakla, obučenog u čuvenu lavlju kožu. Stručnjaci objašnjavaju da su neke feničanske kovanice tog perioda imale grčke motive kako bi bile privlačnije trgovcima.

Piter je odmah kontaktirao muzeje i galerije u Lidsu i odlučio da kovanicu donira, prenosi Daily Mail.

“Moj deda je često nalazio novčiće koji nisu bili britanski i stavljao ih sa strane. Kada bih odlazio kod njega, redovno sam ih dobijao. Bilo je to ubrzo nakon rata, pa pretpostavljam da su vojnici donosili kovanice iz zemalja u kojima su služili. Ni ja, niti moj deda nismo kolekcionari, ali smo fascinirani poreklom i prikazima na tim artefaktima. Za mene je to pravo blago”, rekao je.

Jedno pitanje bez odgovora

Piter dodaje da bi njegov deda bio ponosan da zna da novčić ponovo “dolazi” u Lids.

“Kada sam otkrio njegovo poreklo, želeo sam da ga vratim u ustanovu, gde bi svi mogli da ga proučavaju. I dalje ostaje misterija kako je stigao u Lids”, istakao je.

Kovanica će biti čuvana u specijalizovanom Leeds Discovery Centre, koji sadrži valute iz kultura širom sveta.

Autor: Marija Radić