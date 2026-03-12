Najgori petak 13. u poslednjih 45 godina? Četiri znaka biće na udaru

Zloglasni petak 13. poklapa se s retrogradnim Merkurom u osetljivom znaku Riba, a takvo nebesko poravnanje nije se dogodilo punih 45 godina, još od 1981.

Merkur, planeta zadužena za komunikaciju i tehnologiju, u svom retrogradnom hodu donosi zbrku i nesporazume, dok njegov položaj u Ribama pojačava emocionalnu osetljivost, uznemirenost i može na površinu izbaciti nerešene probleme iz prošlosti.

Da stvar bude komplikovanija, istog dana Mars, planeta akcije, spaja se sa sudbinskim Severnim Mesečevim čvorom. U Ribama se nalazi i strogi Saturn, planeta karme, što stvara osećaj preopterećenosti i preti nepredvidivim sukobima. Astrolozi stoga savetuju svima da toga dana izbegavaju potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupe tehnologije i donošenje impulsivnih odluka. Njihova je poruka da odložite sve što se može odložiti.

Iako će svi osetiti težinu ovog kosmičkog spleta okolnosti, astrolozi ističu da će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru oluje. Vladajuće planete i astrološke kuće ovih znakova biće direktno pogođene retkim i intenzivnim tranzitima, zbog čega ih očekuju posebni izazovi.

Ribe u centru haosa

Kao domaćini retrogradnog Merkura, konjunkcije Marsa i Severnog čvora te Saturna, Ribe će se naći u centru haosa. Za njih će ovaj dan biti obeležen snažnom emocionalnom nestabilnošću i gustom "mentalnom maglom". Teško će razlikovati intuiciju od teskobe, a unutrašnji glas biće glasan, ali zbunjujuć. Budući da će svaki spoljašnji nadražaj doživljavati izuzetno intenzivno, mogli bi da se osećaju preplavljeno i povuku u sebe.

Najvažniji savet za Ribe jeste da 13. marta ne donose nikakve važne životne odluke, ne potpisuju ugovore i ne daju obećanja. Trebalo bi da se fokusiraju na aktivnosti koje ih prizemljuju, poput meditacije ili boravka u prirodi, kako bi lakše prebrodili ovaj turbulentan dan.

Komunikacijski šum za Blizance

Blizancima vlada Merkur, pa su oni uvek osetljivi na njegove retrogradne cikluse, ali ovaj petak 13. pojačaće taj uticaj do maksimuma. Njihov svet komunikacije, informacija i društvenih veza biće potpuno isprepleten. Mogu očekivati nagle promene planova, neočekivane vesti vezane za karijeru ili prijatelje te uopšten osećaj da ništa ne ide kako su zamislili.

Komunikacija će biti posebno otežana, što lako može dovesti do velikih nesporazuma u poslovnom okruženju, ali i s bliskim osobama. Savetuje im se da važne razgovore odlože za period nakon 20. marta te da budu izuzetno strpljivi, kako s rečima tako i s tehnologijom.

Device se bore s gubitkom kontrole

Kao suprotan znak Ribama, Devica će osetiti direktan pritisak energija s druge strane Zodijaka. Njihova urođena potreba za redom, analizom i preciznošću biće u potpunom sukobu s haotičnom i iracionalnom energijom koja će prevladavati.

Ovaj dan može im doneti neprijatan osećaj gubitka kontrole, a mogli bi da se suoče i s neobjašnjivim umorom ili stresom vezanim za finansije. Astrolozi im savetuju da se tog dana jednostavno prepuste i "ne rade ništa". Pokušaj analiziranja situacija koje su van njihove kontrole samo će produbiti frustraciju. Najbolje je da se posvete brizi o sebi i odmore.

Strelčevi na testu strpljenja

Iako Strelčeve zbog vladavine Jupitera često prati glas srećnika Zodijaka, ovaj će datum testirati njihove granice. Njihova večna želja za slobodom, širenjem i optimizmom sudariće se s restriktivnom i zbunjujućom energijom dana.

Biće skloni impulsivnim rizicima koji bi im mogli da im se obiju o glavu, bilo da je reč o nepromišljenim izjavama, putovanjima ili ulaganjima. Ipak, za razliku od drugih znakova na udaru, Strelčevi bi mogli da pronađu skrivenu priliku usred haosa ako ostanu fleksibilni i ne budu tvrdoglavo gurali svoje planove. Ključ uspeha leži u prilagođavanju i prepoznavanju kada treba stati, a kada iskoristiti neočekivani preokret u svoju korist.

