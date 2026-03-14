Ovo je najdepresivniji grad na svetu: Sagrađen je na ljudskim kostima, konstantno je magla, stanovnici moraju da rade ovo da bi preživeli

Noriljsk u Sibiru važi za jedan od najnegostoljubivijih gradova na svetu. Temperature padaju do -50, sunce ne izlazi 45 dana, a zagađenje je među najgorima na planeti.

Grad Noriljsk godinama nosi titulu jednog od najnegostoljubivijih mesta za život na planeti. Nalazi se duboko u Sibiru, unutar Arktičkog kruga, a surova klima, potpuna izolacija i ekstremno zagađenje čine svakodnevicu njegovih stanovnika gotovo nezamislivom za ostatak sveta.

Grad u kome zima traje skoro celu godinu

U ovom gradu temperature tokom leta retko prelaze 9 stepeni, dok zimi padaju i do -50°C, naročito u januaru. Još dramatičnija je činjenica da tokom zime sunce ne izlazi čak 45 dana, pa stanovnici žive u gotovo potpunom mraku.

Noriljsk se nalazi oko 2.900 kilometara od Moskve i oko 1.500 kilometara od grada Krasnojarsk, administrativnog centra regiona. Izolacija je gotovo potpuna – do grada ne vodi nijedan put.

Postoji samo železnička linija namenjena teretnom saobraćaju do luke Dudinka. Odatle stanovnici prelaze reku da bi stigli do ostatka zemlje – ali samo kada nije zaleđena, što se dešava veoma retko.

Praktično, jedini siguran način dolaska ili odlaska iz grada tokom cele godine jeste avion, a let do Moskve traje oko pet sati.

Grad nastao na mestu Gulaga

Istorija Noriljska jednako je surova kao i njegova klima. Grad je izgrađen tokom tridesetih godina prošlog veka na mestu nekadašnjeg sovjetskog logora sistema Gulag.

Sve je počelo kada su geolozi otkrili ogromna nalazišta nikla, bakra i kobalta. Sovjetske vlasti su potom organizovale izgradnju industrijskog centra, a najveći deo posla obavili su zatvorenici.

Procene govore da je 16.806 ljudi umrlo između 1935. i 1936. godine, radeći u brutalnim uslovima i temperaturama duboko ispod nule.

Jedan korisnik TikToka, koji se predstavlja kao @cmardukh, tvrdi da su tragovi te istorije i dalje svuda prisutni.

„Ljudske kosti su svuda u zemlji“, rekao je u svom snimku nakon posete gradu.

Industrija koja donosi novac – ali i ogromno zagađenje

Danas Noriljsk predstavlja jedno od najvažnijih rudarskih područja na svetu. Kompanija Norilsk Nickel upravlja ogromnim kompleksima za preradu metala.

Iz ovog grada dolazi oko petine svetske proizvodnje nikla i više od polovine globalne proizvodnje paladijuma.

Gotovo svaki stanovnik ima neku vezu sa ovom industrijom. Ipak, cena ekonomskog prosperiteta je ogromna.

Proces prerade metala svake godine oslobađa oko dva miliona tona toksičnih gasova, a procenjuje se da oko jedan odsto globalnih emisija sumpor-dioksida potiče upravo iz Noriljska.

Zbog toga su česte kisele kiše, gust smog i stalna magla, a posledice su vidljive i u prirodi – oko grada se prostiru ogromne površine mrtvih šuma, sa crnim skeletima drveća.

Jedan od najšokantnijih ekoloških incidenata dogodio se 2016, a zatim ponovo 2020. godine, kada su curenja iz industrijskih cevi obojila reku Daldikan u krvavo crvenu boju.

Bivši radnik fabrike opisao je prizor koji mnogi smatraju nadrealnim:

„Zimi je čak i sneg crven. S jedne strane izgleda lepo, ali zapravo je sve hemija.“

Kao da surova klima i zagađenje nisu dovoljni, stanovnici se povremeno suočavaju i sa neobičnim gostima – polarnim medvedima.

Prema navodima stručnjaka iz zoološkog vrta u Krasnojarsk, ove životinje sve češće ulaze u grad jer toplije zime i nestanak arktičkih lovišta primoravaju medvede da traže hranu bliže naseljima.

Zašto ljudi i dalje žive ovde?

Uprkos svemu, u Noriljsku danas živi više od 170.000 ljudi.

Glavni razlog su plate u rudarskoj industriji. Radnici u kompaniji Norilsk Nickel mogu da zarade više od 900 evra mesečno, što je znatno iznad ruskog proseka od oko 600 evra.

Ipak, život u ovom gradu ima ozbiljne posledice.

Istraživanja pokazuju da je očekivani životni vek oko deset godina kraći nego u ostatku Rusije. Rizik od raka je dvostruko veći, dok su bolesti krvi kod dece čak 44 odsto učestalije nego u drugim delovima Sibira.

Stanovnici se često suočavaju i sa takozvanim polarnim sindromom, koji nastaje zbog nedostatka svetlosti i toplote. Simptomi uključuju:

depresiju

razdražljivost

probleme sa snom

slabu koncentraciju i pamćenje

osećaj mentalne „odsutnosti“

Zbog dugotrajne polarne noći, deca u školama dobijaju dnevne doze ultraljubičastog zračenja kako bi se ublažile posledice nedostatka sunčeve svetlosti.

Grad koji je tek skoro dobio internet

Noriljsk je godinama bio tehnološki izolovan. Tek 2017. godine stanovnici su dobili stabilan pristup internetu, dok su ranije morali da koriste nepouzdan satelitski signal.

Autor: D.Bošković