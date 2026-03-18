AKTUELNO

Extra

Šta zaista treba staviti u kovčeg pokojnika?! Crkva dozvoljava samo 2 stvari, mnogi ovo ne znaju

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

U svim krajevima Srbije postoje brojni običaji vezani za sahrane i predmete koji se stavljaju u kovčeg pokojnika, a Srpska pravoslavna crkva kroz Trebnik jasno ističe šta se u sanduku treba ostaviti.

Trebnik je liturgijska knjiga u kojoj su propisana pravila za opelo i pogreb vernika, a u njoj su navedeni predmeti koji imaju isključivo duhovno i simbolično značenje.

Crkvena pravila

Srpska pravoslvna crkva ističe da se u kovčeg pokojnika stavljaju venčić i ikona Hrista Spasitelja.

- U ruke monaha i mirjana stavlja se ikona Hrista Spasitelja, kao znak da su Njemu predali svoju dušu. Pre polaganja tela u kovčeg, kako samo telo, tako i kovčeg, spolja i iznutra, krope se svetom vodom. Na čelo pokojnika polaže se venčić sa predstavom Gospoda Isusa Hrista, Bogomajke i Preteče, kao i tekstom "Trisvete pesme". Venčić označava da je umrli vojnik Hristov koji je časno ostavio polje podviga. Telo pokojnika se odozgo pokriva sveštenim pokrovom, u znak toga da se umrli, kao verujući i osvećen Svetim Tajnama, nalazi pod pokroviteljstvom Hristovim - propisano je.

Foto: Pixabay.com

Narodni običaji

U mnogim krajevima Srbije postoje različiti narodni običaji o predmetima koji se stavljaju u kovčeg pokojnika, a porodice često u sanduk polažu lične stvari pokojnika.

Negde su to novac, sat, nakit, rakija ili hleb, ali sve se to vezuje za narodna verovanja i sujeverja.

U pojedinim mestima zadržao se i običaj da porodica pokojniku spakuje malu torbicu sa ličnim predmetima, pa i cigaretama ili drugim stvarima koje je koristio svakodnevno u životu.

Religija piše kako svaka porodica u Srbiji ovaj običaj poštuje na svojstven način.

Autor: Marija Radić

#Crkva

#KOVČEG

#Sanduk

#narodni običaji

#pokojnik

POVEZANE VESTI

Društvo

U PONOĆ OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO: Noćas se otvaraju nebesa, zamislite želju i pazite šta sanjate!

Društvo

Dame, stavite ispod jastuka noćas ogledalce: Etnološkinja otkriva verovanja i običaje za predstojeće praznike

Društvo

NA 1 NAČIN NIKAKO NE KORISTITE BOGOJAVLJENSKU VODICU, VERUJE SE DA GUBI MOĆ: A sa starom je jedino ispravo uraditi OVO

Extra

UOČI SVETOG NIKOLE NIKAKO NE SMETE OVO DA URADITE, VELIKI JE GREH! Ove običaje domaćini posebno moraju ispoštovati

Društvo

Običaji na treći dan Božića koje morate da poštujete: Tradicija nalaže da žene ovo urade, a evo šta se radi sa božićnom slamom

Extra

Da li valja nositi odeću pokojnika? Sveštenik razrešio veliku dilemu: Porodica ovo nikako ne bi smela da uradi