SVI GA NOSE, A NE ZNAJU ŠTA ZNAČI! Šta se krije iza crvenog konca na ruci: Ako ga stavite pogrešno, prizivate NESREĆU?

Sigurno ste primetili da mnogi oko vas – od beba do svetskih zvezda poput Madone – na levoj ruci nose tanak crveni konac.

Iako se često smatra samo modnim detaljem ili bezazlenim narodnim običajem, verovanje u moć ovog simbola staro je hiljadama godina i krije stroga pravila.

Srpska tradicija: Odbrana od "urokljivih očiju"

U našem narodu, crveni konac se odvajkada vezuje deci odmah po rođenju. Veruje se da crvena boja "skreće" pogled zlonamernika i tako štiti najmlađe od uroka. Običaj nalaže da konac treba da veže bliska osoba koja detetu želi sve najbolje – najčešće majka, baka ili kuma.

Kod Srba postoji i verovanje da, ukoliko konac sam od sebe pukne, to znači da je "odradio svoj posao" i upio negativnu energiju koja je bila usmerena ka vama.

Svetski fenomen: Od Kabale do Holivuda

Crveni konac nije samo balkanski trend. U učenju Kabale, on potiče od zaštite koju pruža Rahelin grob u Izraelu i nosi se isključivo na levoj ruci jer je to strana tela kojom "primamo" energiju.

U Indiji: Crveni konac (mauli) se koristi u religioznim ceremonijama i simboliše blagoslov.

U Kini: Postoji verovanje u "nevidljivi crveni konac sudbine" koji povezuje dvoje ljudi kojima je suđeno da se sretnu, bez obzira na vreme i mesto.

Strogo pravilo: Ko sme da vam ga veže?

Veruje se da crveni konac ne bi trebalo da vezujete sami sebi. Da bi imao dejstvo, mora vam ga vezati neko ko vas iskreno voli. Prema nekim predanjima, veže se sedam čvorova, a svaki čvor simbolizuje jednu dimenziju zaštite ili jednu želju koju upućujete univerzumu.

Sujeverje ili psihologija?

Dok crkva često ističe da je nošenje konca sujeverje koje nema veze sa verom, psiholozi smatraju da on deluje kao neka vrsta "psihološkog štita" – podseća osobu da ostane pozitivna i fokusirana na dobre misli, što samo po sebi odbija negativnost.

Autor: D.S.