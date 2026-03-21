ZAŠTITA ILI OPASNOST? Istina o crvenom koncu šokira – evo ko NE SME da ga nosi!

Sigurno ste primetili da mnogi ljudi – od beba do svetskih zvezda poput Madone – nose crveni konac na ruci.

Iako se često smatra modnim detaljem, njegovo značenje i simbolika potiču iz drevnih verovanja starih hiljadama godina.

Crveni konac u srpskoj tradiciji: Zaštita od uroka

U srpskom narodnom verovanju, crveni konac za zaštitu od uroka najčešće se vezuje bebama odmah po rođenju. Smatra se da crvena boja odbija negativnu energiju i „urokljive oči“.

Prema običajima:

- konac treba da veže bliska osoba (majka, baka ili kuma)

- nosi se na levoj ruci

- ne treba ga skidati bez razloga

Postoji i verovanje da, kada se crveni konac sam prekine, to znači da je upio negativnu energiju i „odradio svoj posao“.

Značenje crvenog konca u svetu: Kabala, Indija i Kina

Crveni konac nije prisutan samo na Balkanu, već i u mnogim kulturama širom sveta.

Kabala i crveni konac

U učenju Kabale, crveni konac na levoj ruci nosi se kao zaštita od negativne energije. Smatra se da leva strana tela prima energiju, pa se konac vezuje upravo na toj ruci.

Indija – simbol blagoslova

U Indiji, crveni konac poznat kao mauli koristi se u religijskim ritualima i simbolizuje zaštitu, sreću i blagoslov.

Kina – crveni konac sudbine

Kineska tradicija govori o „nevidljivom crvenom koncu“ koji povezuje ljude kojima je suđeno da se sretnu, bez obzira na vreme i udaljenost.

Ko treba da vam veže crveni konac?

Prema verovanjima, crveni konac ne treba vezivati sam sebi. Da bi imao zaštitnu moć, treba da ga veže osoba koja vam želi dobro.

Često se vezuje sa sedam čvorova, gde svaki čvor simbolizuje:

- zaštitu

- želju

- pozitivnu energiju

Sujeverje ili psihološki efekat?

Iako mnogi smatraju da je nošenje crvenog konca samo sujeverje, psiholozi ističu da on može imati pozitivan mentalni efekat. Kao simbol zaštite, podseća osobu da razmišlja pozitivno i da se fokusira na dobre stvari, što može uticati na opšte raspoloženje i samopouzdanje.

Bez obzira da li verujete u zaštitu od uroka ili u psihološki efekat simbola, crveni konac na ruci ostaje jedan od najrasprostranjenijih običaja u svetu. Njegova popularnost traje vekovima, a danas ga nose i obični ljudi i poznate ličnosti.



Autor: Jovana Nerić