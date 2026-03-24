HEROJSKI BEG SEDAM OTETIH PASA! Pobegli od trgovca mesom, prešli 17 km auto-putem do svojih vlasnika

Grupa od sedam pasa koji su nestali u Kini, postala je viralna nakon što se pojavio snimak u kojem se vidi kako su prešli više od 17 km do svog sela, gde su se ponovo sreli sa vlasnicima koji su ih danima tražili.

Snimak, prvi put objavljen 15. marta, prikazuje zlatnog retrivera, labradora, nemačkog ovčara i pekinezera kako hodaju pored auto-puta u Čangčunu, glavnom gradu severoistočne kineske provincije Džilin, gde temperature noću padaju ispod nule.

Na čelu čopora bio je korgi. Snimak je prikupio više od 230 miliona pregleda:

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) 23. март 2026.

Jedna volonterka iz lokalnog centra za spašavanje napuštenih pasa, zvanog Tong Tong, rekla je da je kucala od vrata do vrata u obližnjim selima i postavljala plakate o nestalim psima nakon što je videla video, jer je bila zabrinuta za njihovu bezbednost u temperaturama ispod nule.

"Ujutru, 18. marta, probudila sam se i videla da u Čangčunu pada sneg. Posebno sam se brinula za sedam pasa, bojala sam se da nisu ništa jeli ni pili. Zato sam pozajmila dron i krenula da ih tražim", rekla je Tong Tong u videu objavljenom od strane centra za spašavanje.

Psi su pronašli put kući, prijavljeno je 19. marta.

Tri psa od ove družine pripadaju ženi koja živi u selu blizu Čangčuna. Ona je kineskim medijima rekla da je tražila pse četiri dana i bila na ivici da odustane, kada je korgi 18. marta sam ušao u kuću. Vlasnica je potom tražila pse u obližnjim selima i pronašla ostale pse, koje je privremeno primio jedan seljanin.

Nije jasno zašto su psi nestali, ali mnogi tvrde da su oteti zbog mesa pasa, koje se i dalje jede kao delikates u nekim delovima Kine. Međutim, mnogi su spekulisali i da su mogli da budu ukradeni radi preprodaje kao kućni ljubimci ili za druge svrhe.

Državni mediji su upozorili da incident "odražava nedostatke u širenju informacija na internetu - mešavinu tačnih i netačnih informacija, gde se subjektivne spekulacije lako prihvataju kao činjenice i šire".

Brojni korisnici interneta našalili su se da bi avantura pasa mogla da bude pretočena u film ili pravu verziju crtanog filma "Patrolne šape", kanadskog crtanog serijala o dečaku i njegovom čoporu pasa spasilaca.

"Gledajući ovo, želela sam da zaplačem. Psi su zauvek prijatelji čoveka", napisala je jedna korisnica.

Autor: S.M.