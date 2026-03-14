PREŠAO 140 KM: Mladić ukrao autobus da bi odvezao svog druga do škole

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

U Nemačkoj je petnaestogodišnji dečak ukrao autobus i vozio 140 km da bi svog druga odvezao u školu.

Prema navodima policije, maloletnik je ušao na parking autobuske stanice i pokrenuo vozilo koristeći ključ. Autobus je bio potpuno napunjen gorivom i spreman za polazak.

Zaposleni u kompaniji nisu odmah primetili krađu, pretpostavljajući da je jedan od vozača noćne smene greškom uzeo vozilo. Osumnjičeni je uspeo da pređe 140 km do Karlsruea, gde ga je zaustavila policijska patrola.

U kolima je bio i vozačev četrnaestogodišnji drug, koga je pokupio usput da odveze u školu.

Vozilo je bilo neoštećeno i vraćeno vlasniku. Tinejdžer je predat roditeljima, a u toku je istraga zbog krađe i vožnje bez vozačke dozvole.

Autor: D.Bošković

