MOŽE BITI OPASNO: Ako vam se upali ova lampica odmah morate kod mehaničara

Na instrument tabli se često tokom vožnje pojavljuju obaveštenja oko toga u kakvom je stanju auto.

Mnogi prosečnom vozaču nisu poznati, a mogu da budu izuzetno važni i znak su da se odmah morate obratiti mehaničaru.

Dok su neki simboli i upozorenja dobro poznati svima, neki se pojavljuju retko, ali se ne smeju zanemarivati. Zato, evo cele liste.

Kontrola proklizavanja

Ova lampica pokazuje da je aktiviran sistem za kontrolu proklizavanja točkova. Njegova uloga je da spreči gubitak prijanjanja na klizavoj podlozi. Kada se upali, znači da automobil automatski koriguje snagu motora ili kočenje. Najčešće se javlja pri vožnji po kiši, snegu ili ledu.

Upozorenje napuštanja trake

Ovaj indikator signalizira da vozilo izlazi iz svoje trake bez uključenog žmigavca. Sistem koristi kamere ili senzore da prati linije na putu. Kada se aktivira, vozač dobija svetlosno i često zvučno upozorenje. Cilj mu je povećanje bezbednosti i sprečavanje nezgoda.

Pregrijavanje motora

Ova lampica upozorava da je temperatura motora previsoka. Najčešći uzrok je problem sa rashladnom tečnošću ili sistemom hlađenja. Ako se ignoriše, može doći do ozbiljnog oštećenja motora. Potrebno je odmah zaustaviti vozilo i proveriti stanje.

Voda u filteru goriva

Kada se ova lampica upali, znači da se u filteru goriva nalazi voda. To može negativno uticati na rad motora i sistem ubrizgavanja. Problem se najčešće javlja kod dizel vozila. Potrebno je očistiti ili zameniti filter što pre.

ABS sistem

Ova lampica ukazuje na kvar u ABS sistemu kočenja. ABS sprečava blokiranje točkova pri naglom kočenju. Ako ne radi ispravno, vozilo može izgubiti stabilnost prilikom kočenja. Neophodno je što pre uraditi dijagnostiku kod mehaničara.

Pritisak ulja u motoru

Ovaj indikator znači da postoji problem sa pritiskom ulja. Moguće je da u motoru nema dovoljno ulja ili pumpa ne radi pravilno. Bez adekvatnog podmazivanja dolazi do brzog habanja delova. Vožnja u tom stanju može izazvati ozbiljan kvar motora.

Pritisak u gumama

Lampica upozorava da pritisak u gumama nije na odgovarajućem nivou. To može uticati na stabilnost vozila i potrošnju goriva. Ponekad se pali i zbog naglih promena temperature. Potrebno je proveriti i dopuniti pritisak u gumama.

Airbag / sigurnosni sistem

Ova lampica ukazuje na problem sa sigurnosnim sistemima u vozilu. To uključuje zračne jastuke i zatezače pojaseva. U slučaju sudara, ovi sistemi možda neće pravilno funkcionisati. Zato je važno što pre proveriti kvar i otkloniti ga.

Autor: Iva Besarabić