Evo zbog čega žena prestaje lepo da miriše kad stari: Ginekolog-endokrinolog otkriva 2 ključne stvari koje sprečavaju pojavu 'staračkog zadaha'

Promene u mirisu tela kod žena sa godinama mogu ukazivati na zdravstvene probleme. Otkrijte uzroke i savete za održavanje prijatnog mirisa.

Zašto žene počinju drugačije da mirišu kako stare i da li to može ukazivati na neke ozbiljne zdravstvene probleme? Upravo na ovo pitanje detaljno je odgovorila ginekolog-endokrinolog Katarina Volkova. Naime, pored hormonskih promena, i drugi faktori utiču na miris tela.

Kako ističe doktorka, žena „miriše lepo“ zahvaljujući estrogenu. To je ono što utiče na miris kože i znoja.

Zašto žene počinju drugačije da mirišu kako stare?

Sa početkom menopauze ili perioda kada nivo estrogena opada, mnoge žene primećuju promene u mirisu tela. To je zbog nekoliko procesa:

Nivo estrogena opada, ali testosteron ostaje stabilan dugo vremena – to je ono što uzrokuje jači miris znoja.

Stres, aktivan autonomni nervni sistem, valovi vrućine — sve to signalizira telu da proizvodi više znoja kako bi se „ohladilo“.

Kako starimo, naša koža postaje podložnija promenama u svojoj mikroflori, što može podstaći rast bakterija koje stvaraju miris.

U odraslom dobu, lipofuscin, pigment koji nastaje oksidacijom masti, akumulira se u koži. Ovo nakupljanje može dovesti do specifičnog mirisa, ponekad opisanog kao „senilni“.

Kako koža stari, gubi kolagen i vlagu, njena barijerna funkcija slabi, a metabolički produkti počinju da se proizvode u većim količinama, što takođe utiče na miris.

Pored hormonskih promena, koji još faktori utiču na miris tela?

1. Ishrana

Ishrana igra značajnu ulogu u mirisu tela. Na primer, začinjena hrana, alkohol, beli luk i meso mogu pogoršati neprijatne mirise, posebno ako telo sa godinama postaje manje sposobno da metaboliše ovu hranu.

Zatvor remeti izlučivanje metaboličkih proizvoda i supstanci toksičnih za telo, što takođe utiče na miris znoja.

2. Medicinska stanja

Određeni metabolički poremećaji, kao što su dijabetes ili bolest jetre, takođe mogu uticati na miris tela.

Lekovi koji se uzimaju u odraslom dobu mogu promeniti metabolizam i znojenje, što utiče na miris tela.

Da li je moguće održati prijatan miris dok starite?

Iako je prirodni proces starenja neizbežan, postoji nekoliko načina da se održi prijatan miris tela čak i u odraslom dobu i to kroz sledeće korake:

Hidratirajte kožu. Korišćenje hidratantnih krema i održavanje ravnoteže vlage pomoći će vam da vaša koža bude u dobrom stanju.

Zdravo se hranite i redovno trenirajte. Ishrana bogata povrćem, voćem i zdravim mastima može pomoći u poboljšanju opšteg zdravlja kože i smanjenju neprijatnog mirisa.

Promene mirisa sa godinama su prirodan deo života. Ali razumevanje kako hormoni i drugi faktori utiču na telo može vam pomoći da bolje brinete o sebi i održite privlačan miris tokom celog života.

Autor: D.Bošković