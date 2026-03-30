Zanimljivi rezultati istraživanja: Ajkule biraju s kim se druže, ko će im biti partner, a koga izbegavaju

Ajkule ne žive usamljenički kako se dugo verovalo, već formiraju složene društvene mreže i pokazuju jasne preferencije pri odabiru jedinki sa kojima stupaju u interakciju, pokazuju rezultati nove studije.

Istraživanje sprovedeno na bik ajkulama (Carcharhinus leucas) u morskom rezervatu na Fidžiju, objavljeno u časopisu "Animal Behaviour", pokazalo je da ova stvorenja razvijaju stabilne veze zasnovane na ponovljenim interakcijama između istih jedinki.

"Ne stupaju u kontakt slučajno"

Glavna autorka studije, Nataša Marusi sa Univerziteta Ekseter u Velikoj Britaniji, navela je da ajkule, slično ljudima, formiraju različite nivoe odnosa - od povremenih kontakata do bliskijih veza, kao i da izbegavaju pojedine jedinke.

"Ajkule ne stupaju u kontakt slučajno, već biraju partnere na osnovu stvarnih društvenih preferencija", istakla je.

Analizom hiljada sati materijala utvrđeno je da ajkule imaju tendenciju da se zadržavaju u blizini određenih jedinki, umesto da se nasumično kreću u grupi, što ukazuje na postojanje organizovanih društvenih struktura.

Istraživači navode da se takve veze vremenom učvršćuju, posebno zbog čestih susreta na istim mestima, poput lokacija za hranjenje, gde se jedinke redovno okupljaju.

Starost je važan faktor

Rezultati pokazuju da odrasle ajkule imaju centralnu ulogu u tim mrežama, jer su najaktivnije u interakcijama i povezane sa većim brojem jedinki, dok mlađe i starije ajkule češće ostaju na periferiji društvene strukture.

Studija je takođe ukazala na razlike između mužjaka i ženki, odnosno da ženke češće formiraju veze sa drugim ženkama, dok mužjaci pokazuju veću sklonost ka interakciji sa ženkama i zauzimaju centralnije pozicije u grupi.

Starost je, prema nalazima, važan faktor u formiranju odnosa, jer odrasle jedinke češće stupaju u kontakt sa vršnjacima, dok mlađe teže ulaze u centralne delove mreže, osim u slučajevima izraženije individualne sklonosti ka interakciji.

Iako tačni razlozi ovakvog ponašanja još nisu u potpunosti razjašnjeni, naučnici pretpostavljaju da društvene veze mogu da pomognu ajkulama u pronalaženju hrane, smanjenju rizika od opasnosti i povećanju šansi za razmnožavanje, kao i u razmeni informacija o okruženju.

Autor: Marija Radić