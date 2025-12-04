VEĆ SE ZNA KO ĆE NASLEDITI TRAMPA Ovom čoveku podrška NENORMALNO raste, a mnogi zbog toga neće biti srećni

Šanse potpredsednika Džej Di Vensa da postane republikanski predsednički kandidat 2028. godine opadaju, pokazuju nove ankete.

Prema istraživanju agencije McLaughlin & Associates, Vensova prednost nad Donaldom Trampom Mlađim, sinom predsednika Donalda Trampa, u hipotetičkoj trci sa drugim republikanskim imenima smanjila se poslednjih meseci, piše Newsweek .

Naime, zbog 22. amandmana američkog Ustava, koji ograničava predsednike na dva mandata, Donald Tramp će 2028. godine morati da preda palicu drugom kandidatu Republikanske stranke.

Iako ni Vens ni druge istaknute ličnosti još nisu najavile kandidaturu, sadašnji potpredsednik se smatra prirodnim naslednikom Trampove politike. Međutim, pad njegove popularnosti mogao bi da signalizira negativnu reakciju birača na aktuelnu administraciju.

Šta pokazuju brojke

Prema anketama, Vens je u avgustu imao prednost od 20 postotnih poena u odnosu na Trampa Mlađeg, sa 36 odsto podrške u odnosu na Trampovih 16 odsto. Ta prednost se čak povećala na 28 poena u septembru. Međutim, u oktobru se razlika smanjila na 18 poena - Vens je imao 38 odsto, Tramp Mlađi 20 odsto.

Najnoviji podaci iz novembra pokazuju dalji pad, pri čemu Vens (34 odsto) sada vodi u odnosu na Trampa Mlađeg (24 odsto) za samo 10 procentnih poena. Anketa je sprovedena na uzorku od 439 birača između 17. i 24. novembra.

Podaci dolaze u vreme loših rezultata za samog Trampa. Anketa koju su prošlog meseca sproveli časopis "The Economist" i "YouGov" pokazala je da je Trampov rejting odobravanja na najnižem nivou otkako se vratio u Belu kuću u januaru. Njegov radni učinak odobrava 39 odsto ispitanika, dok 58 odsto ne odobrava, što mu daje neto ocenu od -19.

Mark Šenahan, profesor američke politike na Univerzitetu u Sariju u Velikoj Britaniji, rekao je za Newsweek da Trampova popularnost direktno utiče na Vensa.

- Ankete su prilično besmislene ovako daleko od izbora, ali problem za Vensa je što je on tako blisko povezan sa ovom administracijom. On mora biti u potpunom skladu sa predsednikom u ovom trenutku. Ako nije, jednostavno ne radi posao za koji je izabran. Dakle, dok Trampove brojke u anketama opadaju, Vens pati - rekao je on.

S druge strane, neke ankete stavljaju Vensa u mnogo bolji položaj. Anketa agencije YouGov sprovedena od 6. do 9. novembra među 2.172 odrasle osobe u SAD (sa marginom greške od +/- 2,8 procentnih poena) dala je Vensu 42 odsto podrške, dok je Tramp mlađi znatno zaostajao sa 13 odsto.

Slično tome, anketa agencije Echelon Insights sprovedena od 16. do 20. oktobra pokazala je da je Vens osvojio prvo mesto sa 46% podrške. Anketa je sprovedena u okviru 1.010 verovatnih birača, sa marginom greške od +/- 4 procentna poena.

Ko je još u igri

Pored Vensa i Trampa mlađeg, spekuliše se i o drugim mogućim kandidatima. Ranije ovog meseca, portal Aksios je kao jednu od mogućnosti pomenuo šefa diplomatije Marka Rubija i senatora iz Teksasa Teda Kruza. On je u intervjuu za Foks njuz prokomentarisao ove naslove:

- Novinari će pisati naslove koji dobijaju klikove i privlače pažnju. Ja imam posao. To je predstavljanje 31 milion Teksašana i borba za njih svakog dana - rekao je on.

Šanahan je, takođe, dodao:

- Drugi potencijalni kandidati - čak i oni koji se razmatraju samo zbog imena, a ne zbog veština - mogu početi da grade svoje individualne političke i programske identitete. Godinu dana pre srednjoročnih izbora, to bi im moglo dati prednost. Ali to bi moglo nestati kako se približavaju predsednički preliminarni izbori.

Donald Tramp: Imamo sjajne ljude

Na pitanje koji bi republikanci mogli da se kandiduju 2028. godine, predsednik Donald Tramp je novinarima u oktobru rekao:

- Imamo sjajne ljude... Imamo Džej Di, očigledno, potpredsednik je sjajan. Mislim da je Marko (Rubio) sjajan. Mislim, nisam siguran da bi se neko kandidovao protiv njih. Mislim da ako bi ikada formirali grupu, to bi bilo nezaustavljivo. Zaista verujem. Verujem u to - rekao je on, između ostalog.

Džej Di Vens je ranije ovog meseca izjavio za Foks njuz:

- Rekao bih da sam razmišljao o tome kako bi taj trenutak mogao da izgleda posle srednjoročnih izbora. Ali takođe, kad god pomislim na to, pokušavam da to izbacim iz glave i podsetim se da me je američki narod izabrao da sada obavljam posao i da je moj posao da ga obavim.

Donald Tramp Mlađi je u martu odgovorio na izveštaje da razmatra kandidaturu 2028. godine:

- Tačno sam predvideo da će moj prijatelj Džej Di biti trenutni uticajni igrač u nacionalnoj republikanskoj politici, pa je vaša teorija da sam se trudio da mu pomognem da dobije nominaciju za potpredsednika jer želim da se kandidujem za predsednika 2028. godine? Jesi li retardiran? Zapravo mi je drago što objavljuješ ove gluposti jer će barem sada ostatak novinskog korpusa videti kakvi su tvoji 'izvori' i koliko lako mogu da te izigraju. Čestitam, kretenu - naveo je on.

Većina kandidata ne objavljuje svoje predsedničke ambicije sve do posle srednjoročnih izbora, pa će tek tada postati jasnije da li će Vens, Tramp mlađi i ostali zaista ući u trku.

Autor: D.Bošković