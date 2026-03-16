BALKANSKI KARTEL DRŽI KLJUČ ZA ULAZAK KOKAINA U EVROPU: Jedna stvar im donosi kontrolu u švercu

Izvor: Kurir

Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana postale su ključni igrači u globalnom švercu kokaina, oslanjajući se na pomorce i složene logističke rute koje vode do najvećih evropskih luka

Balkanski kartel više nije samo lokalni problem, oni su postali ključni igrači u globalnom švercu kokaina, kakonaglašavaju iz Evropola, sa mrežom koja se proteže od Anda do najvećih evropskih luka. Međutim, iako detalji ruta i luka ostaju strogo čuvana tajna, crnogorski klanovi su pod stalnim nadzorom kroz intenzivnu razmenu informacija u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

- Balkanski karteli više ne funkcionišu kao piramidalne, centralizovane strukture tipa nekadašnjih kolumbijskih kartela. Oni su fluidna mreža izuzetno povezanih grupa, crnogorskih, srpskih, albanskih i hrvatskih, sa ljudima direktno u proizvodnim zonama u Kolumbiji, Boliviji i Peruu. Direktna kupovina kokaina od proizvođača donosi im ogroman profit i punu kontrolu nad kvalitetom droge - piše Dan.

Pomorci, unutrašnja linija šverca

Prema određenim informacijama, hiljade pomoraca sa Balkana, radeći na privatnim jedrilicama ili velikim teretnim linijama, omogućava klanovima da drogu "ubace" u luke poput Roterdama, Antverpena, ali i strateških tačaka na Jadranu.

Iako Evropol odbija da precizira koje luke su u pitanju, analize ranijih izveštaja pokazuju da su Bar, Drač i Ploče i dalje atraktivne tačke, dok se glavni tokovi i dalje odvijaju kroz sjevernoevropske terminale.

- Presretanje zaštićenih komunikacija putem Skaj i EncroChat sistema otkrilo je neverovatno visok nivo profesionalizma: vojni termini za transport, složeni simboli i korupcija na visokom nivou. Klanovi su infiltrirali lučke uprave, carinske službe i policijske strukture, kako u Evropi, tako i na Balkanu - dodaju izvori.

Profit od šverca se vraća na Balkan, gde se kroz građevinske projekte i luksuzne nekretnine legalizuje prljavi novac. Turistički centri poput Budve postali su epicentri ekonomske moći klanova, koji takođe ulažu u nekretnine i hotele širom sveta, od Crnogorskog primorja do Marbelje i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Kavački" i "škaljarski" rat koji je promenio mapu šverca

Podela nekadašnjeg jedinstvenog klana iz Kotora 2014. godine u "kavački" i "škaljarski" klan stvorila je brutalni kriminalni rat, koji je trajno promenio način šverca droge u Evropi. Dok "škaljarci" grade mrežu kroz regionalna savezništva, "kavčani" infiltriraju institucije i sklapaju partnerstva širom Balkana.

Rezultat je više od šezdeset ubistava širom Evrope, od Atine i Beča do Kijeva, i logistički sistem koji je često brži i efikasniji od državnih službi.

Danas, balkanski klanovi su primarna meta međunarodnih istraga jer direktno ugrožavaju bezbednost najvećih evropskih luka.

