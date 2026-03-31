Novo otkriće stručnjaka: U kućnim žrtvenicima u Pompeji otkrivene aromatične supstance iz Afrike ili Azije

U kućnim žrtvenicima u Pompeji, uništenoj erupcijom vulkana Vezuv nalazile su se lokalne biljke pomešane sa aromatičnim supstancama iz Afrike ili Azije, pokazuje međunarodno istraživanje tima stručnjaka.

Ovo potvrđuje da je Pompeja pre oko 2.000 godina bila deo globalne trgovačke mreže, prenosi Ansa.

Među sačuvanim predmetima su ostaci pepela u kadionicama koje su stanovnici Pompeje koristili za ritualne žrtve.

Stručnjaci sa univerziteta u Cirihu, Minhenu, Bonu, Kilu i Dablinu, u saradnji sa Arheološkim parkom Pompeja, analizirali su te ostatke uz pomoć savremenih laboratorijskih tehnika, fokusirajući se na dve kadionice pronađene u Pompeji i u jednoj vili u Boskorealeu.

"Sada možemo konkretno da pokažemo koje su se mirisne materije zapravo palile u kućnom kultu stanovnika Pompeje", objašnjava Johanes Eber sa Univerziteta u Cirihu, koordinator studije.

Prema njegovim rečima, pored regionalnih biljaka, pronađeni su tragovi uvoznih smola, što ukazuje na široke trgovačke veze.

"Posebnu pažnju privlači jedan od sudova u kojem su pronađeni ostaci egzotične drvne smole, verovatno iz tropskih regiona Afrike ili Azije", istakao je on.

Maksim Rageot sa Univerziteta u Bonu, koji je sproveo biomolekularna istraživanja, dodao je da molekularne analize, takođe, ukazuju na prisustvo proizvoda dobijenog od grožđa u jednoj kadionici.

"To se poklapa sa upotrebom vina u ritualima prikazanim u rimskoj umetnosti i opisanim u pisanim izvorima i pokazuje koliko je važno povezati arheološka istraživanja sa naučnim analizama", rekao je on.

Filip Stokhamer sa LMU Minhena, u čijoj je istraživačkoj grupi započeto ovo istraživanje, kazao je da kombinacija različitih savremenih hemijskih i mikroskopskih tehnika čini svakodnevni religijski život stanovnika Pompeje iznenada opipljivim.

Arheološki park Pompeja, koji je nedavno otvorio novu stalnu izložbu posvećenu erupciji i njenim žrtvama, uključujući i veliki broj organskih ostataka biljaka, hrane i drvenih predmeta, ističe značaj ovakvih studija.



"Bez Pompeje, naše znanje o rimskom svetu bilo bi manje bogato", istakao je direktor parka, Gabriel Cuhtrigel.

Autor: Marija Radić