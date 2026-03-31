Kapi za oči od svinjske sperme zaustavile agresivni rak kod miševa

Naučnici iz Kine napravili su kapi za oči od svinjske sperme i sa njima zaustavili rast tumora u mrežnjači i očuvali vid, pokazala je prva studija na miševima.

Njihov rad objavljen je 27. marta u časopisu Science Advances, a oni se nadaju da bi kapi mogle da budu razvijene za lečenje dece koja imaju retinoblastom, rakom mrežnjače.

Ovo stanje se obično leči injekcijama u oko, hemoterapijom ili laserskom terapijom, a sve to može da ošteti nekancerogene delove oka.

Lečenje bez izazivanja štete

Ju Žang i kolege sa Farmaceutskog univerziteta Šenjang u Kini želeli su da razviju metod koji bi mogao da prodre kroz barijeru oko mrežnjače i da isporuči lekove bez izazivanja nepotrebne štete.

Kapi za oči sadrže egzozome - sitne čestice koje oslobađa skoro svaka vrsta ćelija, dizajnirane da nose molekule koji ubijaju ćelije raka.

Miševi tretirani kapima za oči pokazali su znake da su tumori prestali da rastu. Takođe su imali uporediv vid sa kontrolnim životinjama bez tumora.



Tim je pokazao da je moguće da egzozomi prodru kroz mrežnjaču. Tehnika bi mogla da poboljša isporuku lekova preko drugih barijera koje je slično teško probiti, kao što je krvno-moždana barijera za lečenje stanja uključujući Alchajmerovu bolest, kaže Čunsija Žao, istraživačica koja proučava isporuku lekova i nanomedicinu na Univerzitetu u Adelaidi u Australiji.

Tim je koristio egzozome izvedene iz sperme jer čestice omogućavaju spermatozoidima da prodru u ženski reproduktivni trakt.

U studijama sa ćelijama ljudske rožnjače, istraživači su utvrdili da egzozomi iz svinjske sperme mogu da otvaraju i zatvaraju čvrste spojeve - polupropusne strukture koje se nalaze u spoljašnjoj membrani ćelija na površini oka.

Istraživači su napunili egzozome nanozimskim sistemom, koji sadrži ugljenične tačke, mangan-dioksid i glukoznu oksidazu, kako bi napali rak.

Tumori ostali mali

Kada su primenjeni na oko, egzozomi su selektivno prodrli u ćelije tumora, a nanozimski sistem je zatim pokrenuo njihovo uništenje. Da bi poboljšali selektivnost egzozoma, tim ih je pričvrstio za molekule folne kiseline. Ćelije retinoblastoma imaju mnogo veći nivo folne kiseline od zdravih ćelija.



Kada su istraživači testirali kapi na miševima sa tumorima mrežnjače, primetili su da su 30 dana kasnije tumori ostali mali i da su miševi i dalje imali zdrav vid.

Kod miševa kojima su date kapi za oči koje sadrže komponente nanozimskog sistema koje nisu bile upakovane u egzozome, tumori su nastavili da rastu, i šire se na druge delove oka – jer komponente nisu mogle da prodru kroz barijeru oko oka.

Autor: D.Bošković