Ne bacajte stare HDMI kablove: Ovi uređaji i dalje rade savršeno sa njima

Stari HDMI kablovi koje godinama čuvate u fiokama i dalje imaju veliku vrednost i mogu se savršeno koristiti na modernim uređajima. Iako je najnoviji standard 2.1 trenutno najbrži na tržištu, većina kućnih aparata uopšte ne zahteva toliku brzinu prenosa podataka. Pre nego što se odlučite za kupovinu skupih novih kablova, proverite da li vaš stari model iz 2013. godine već radi posao bez ikakvog gubitka kvaliteta slike.

Vaše stare konzole poput PlayStation 4, Xbox One ili PS3 uopšte ne vide razliku između starog i novog HDMI kabla. Standard HDMI 2.0 je potpuno sposoban da prikaže sliku u 4K rezoluciji sa 60 frejmova u sekundi, što je gornja granica za većinu igara prošle generacije. Čak i ako imate najnoviji PS5, stari kabl će raditi odlično ukoliko nemate televizor sa ultra brzim osvežavanjem ekrana.

Ista situacija važi i za 4K Blu-ray plejere i popularne striming stikove. Ovi uređaji puštaju filmove i serije koji ne zahtevaju ogromnu brzinu protoka koju nudi najnovija tehnologija. Slika će ostati kristalno čista i oštra bez obzira na to što koristite kabl koji ste kupili pre deset godina.

Kada je ipak vreme za kupovinu novog kabla?

Jedini pravi razlog da pređete na HDMI 2.1 standard jeste ako posedujete moćan audio sistem ili soundbar. Za najbolji zvuk preko eARC priključka neophodna je veća propusna moć koju stari kablovi jednostavno ne mogu da obezbede. Ako zvuk slušate direktno preko zvučnika na televizoru, vaši stari kablovi će vam verno služiti još mnogo sezona.

Autor: D.Bošković