TAJNA STARA 11.000 GODINA Voda se povukla i otkrila nešto NEVEROVATNO, arheolozi zapanjeni

U jugoistočnoj Turskoj je zabeleženo arheološko otkriće koje bi moglo da promeni naše razumevanje praistorije.

U trenutku kada se voda povukla, u jednom od rezervoara Ataturk brane, “izronili” su kameni ostaci koji su stručnjake podsetili na “T” stubove, karakteristične za Gobekli Tepe, izuzetno važno neolitsko nalazište u Turskoj.

Stručnjaci se odmah odazvali

Otkriće je zabeleženo u blizini sela Kiziloz, početkom godine, a na lice mesta ubrzo su stigli stručnjaci Arheološkog muzeja u Adijamanu, prenosi Türkiye Today.

Pronađeni kameni ostaci su povezani sa stubovima iz Gobekli Tepe, arheološkog lokaliteta udaljenog 95 kilometara od Eufrata. Ovo svetilište, jedno od prvih trajnih u svetu, najverovatnije su podigli lovci-skupljači, a njegovo otkriće je promenilo razumevanje evroazijskog neolita.

Profesor Sabahatin Ezer sa Arheološkog fakulteta Univerziteta u Adijamanu kaže da kameni ostaci, otkriveni u jednom od rezervoara vode, mogu biti stari oko 11.000 godina, kao i da odražavaju istu kulturnu tradiciju zabeleženu na lokaciji Gobekli Tepe.

Dodao je da arheolozi sve više koriste naziv za ovu kulturu - Tas Tepeler, koji podrazumeva grupu praistorijskih nalazišta u regionu Šanlijurfa, s karakterističnim kamenim stubovima i ritualnim rasporedom.

Važni preliminarni podaci

Profesor Ezer je detaljno analizirao ovo područje i naglasio njegovu izuzetnu značajnost.

Dve otkrivene strukture odmah su dale važne preliminarne podatke. Arheolozi su locirali plitak bazen, okružen kamenim pločama, sa stubom u obliku slova “T”. Ovakav raspored podseća na nalazišta kulture Tas Tepeler.

Zamenik direktora Arheološkog muzeja u Adijamanu, Mustafa Celik, kaže da su neobični oblici postali vidljivi čim je povlačenjem vode isprana zemlja koja ih je prekrivala.

Pronađeni artefakti već su izloženi u drevnom gradu Pere, koji predstavlja još jedno značajno arheološko nalazište u regionu Adijaman.

Autor: S.M.