OBOŽAVALA JE LEDENE KUPKE, KORISTILA SAVRŠEN TRIK DA DOBIJE PUNIJA USTA: 8 tajni lepote Merilin Monro koje svaka žena mora da proba

Jedna od najpopularnijih zvezda Holivuda ikada svakako je Merilin Monro. Prepoznatljiv izgled sa crvenim usnama i plavim loknama bio je njen "potpis". Evo koje su tajne lepote slavne lepotice.

Glumica Merilin Monro bila je i ostala oličenje stila i lepote i zauvek jedna od najlepših žena koje su hodale Zemljom.

Od crvenih usana do njenih prepoznatljivih platinastih lokni, Merilin Monro je bila svojevrsna i ikona lepote, a ovo su njene "tajne" pomoću kojih je uvek izgledala fantastično.

Izbegavala je sunce

- Ja se lično protivim preplanulosti jer volim kada sam bleda- objasnila je Merilin Monro kad su je upitali zašto se ne sunča.

Zato zaboravite na sunčanje i proizvode za samopotamnjivanje, a ako volite da boravite na suncu, obavezno nabavite kremu za sunčanje.

Trik za punije usne

Da bi stvorila efekat punijih usana, Merilin Monro je koristilia četiri do pet različitih nijansi crvene boje i to tako što je spolja koristila tamnije, a iznutra svetlije nijanse.

Vazelin na kapcima

Pogodite šta je Merilin koristila na kapcima? Vazelin! Nakon nanošenja senke za oči, ajlajnera i trepavica, Merilin bi dodala malo vazelina ili ulja na kapke kako bi im dala sjajan izgled.

Merilin je volela kako sjaj daje dodatnu dimenziju svakom izgledu ispod kamere. Ne morate da koristite vazelin da biste dobili sličan izgled. Umesto toga, koristite malu količinu kokosovog ulja ili bilo kog sjaja koji je formulisan da bude bezbedan za oči.

Obožavala je da spava

Merilin Monro je uživala u snu, pa je tako spavala i do 10 sati dnevno.

- Nedelja je moj jedini dan potpunog odmora. Ponekad mi treba dva sata da se probudim, uživajući u svakom poslednjem trenutku pospanosti- rekla je u intervjuu za časopis Pageant.

Spavala je okupana parfemom

Merilin Monro je poznata po tome što nije nosila odeću u krevet, navodeći da su joj pidžame i „jezive spavaćice“ ometale san.

Međutim, ono što je nosila bilo je pet kapi Šanel br. 5, parfema za koji se kaže da ga je dodavala i u svoje ledene kupke.

Ledene kupke

Iako su sportisti popularizovali ledene kupke i tuširanja, Merilin Monro je bila daleko ispred svih.

Smatra se da je uživala u ledenim kupkama kako bi joj koža bila čvrsta i zategnuta.

Nije bila zaluđenik za trening

- Ne brojim ritmički kao ljudi koji vežbaju na radiju; ne bih mogla da podnesem vežbanje ako bih morala da se osećam strogo i disciplinovano- rekla je Monro o svom pristupu vežbanju.

Umesto toga, uživala je u „jednostavnoj rutini za učvršćivanje grudi“ koja je uključivala podizanje dva tega od po pet funti iznad glave 15 puta, pomerajući se iz „položaja raširenih ruku“.

To bi radila pored kreveta dok se ne bi umorila svakog jutra.

Volela je specifičnu boju plave

Ako ste se ikada zapitali koju nijansu kose je tražila kod frizera, verovatno ne biste pogodili da je u pitanju nijansa pod nazivom „bela jastučnica“.

Prema autorki Pameli Keogh, Merilin je izbeljivala kosu svake tri nedelje kod drugog frizera, uključujući Pearl Porterfild i Kenneth Battelle.

Da bi izbegla previše pranja (što može uticati na boju) umesto suvog šampona nanosila je Johnson's Baby Powder svaki drugi dan.

Autor: D.Bošković