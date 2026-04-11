Evo šta znače 7 poslednjih reči Isusa Hrista: Vladika Nikolaj Velimirović je protumačio njihovu simboliku

Vladika Nikolaj Velimirović posebno se izdvajao po dubokim i snažnim tumačenjima Hristovog stradanja, a naročito po promišljanju o „poslednjih sedam reči Isusa Hrista sa Krsta“.

Ove reči nisu samo završni trenuci jednog istorijskog događaja, već duboko duhovno svedočanstvo o smislu žrtve, ljubavi i oproštaja. Njegova tumačenja otkrivaju slojeve vere, čovekove slabosti i Božje milosti.

Kroz ova tumačenja, Nikolaj Velimirović ne govori samo o prošlosti, već i o svakom čoveku danas. Njegove reči podsećaju da su oproštaj, vera i ljubav temelj svakog duhovnog života.

Prva reč: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine

Ovim rečima Gospod pokazuje beskrajnu milost prema onima koji Ga razapinju. Čak i u najvećem stradanju, On ne osuđuje, već oprašta. Istovremeno, otkriva istinu da oni koji čine zlo često nisu svesni njegovih posledica – uništavajući druge, zapravo razaraju sebe.

Druga reč: Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u Raju

Upućena pokajanom razbojniku, ova reč svedoči o neizmernoj Božjoj milosti. I u poslednjem trenutku života, dovoljno je iskreno pokajanje da čovek pronađe put ka spasenju.

Treća reč: Ženo, eto ti sina

Hristos se obraća svojoj majci i apostolu Jovanu, pokazujući duboku brigu i ljubav. Čak i na krstu, On ispunjava zapovest o poštovanju roditelja i ostavlja primer brige o bližnjima.

Četvrta reč: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio

Ove reči izražavaju dubinu ljudske patnje, ali i veliku tajnu. One ukazuju na to da je Hristos kao čovek istinski postradao, dok Njegovo božanstvo ostaje nedodirljivo. U njima se ogleda spoj ljudskog bola i božanske svrhe.

Peta reč: Žedan sam

Ova reč govori o telesnoj patnji, ali i o dubljoj žeđi – žeđi za ljubavlju i razumevanjem. U trenutku najveće slabosti, otkriva se i koliko je malo milosti čovek spreman da pruži.

Šesta reč: Oče, u ruke Tvoje predajem duh Moj

Hristos predaje svoj duh Ocu, potvrđujući svoje poreklo i potpunu veru. Ove reči ukazuju i na istinu o sudbini duše – ona se vraća Bogu, a ne luta kako su mnogi verovali.

Sedma reč: Svrši se

Ovo nije kraj života, već ispunjenje misije. Završena je žrtva, ali počinje pobeda – nad smrću, nad grehom i nad prolaznošću. Nakon stradanja dolazi vaskrsenje i večna slava.

Autor: Marija Radić