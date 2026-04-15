Ruski astronom otkrio retki izotop na Mesecu: Ovo će omogućiti razvoj novog energetskog sektora

Astronom i istraživač Krimske astrofizičke opservatorije (KrAO) Sergej Nazarov rekao je za RIA Novosti da Mesec sadrži veliki broj minerala, uključujući i retki izotop helijum-3.

– Mesec sadrži značajnu količinu mineralnih resursa, uključujući i perspektivni izvor energije koji je na Zemlji veoma oskudan – helijum-3. Ovo će omogućiti razvoj novog energetskog sektora sa veoma niskim nivoom zračenja – rekao je Nazarov.

Istovremeno, prema njegovom mišljenju, biće potrebno nekoliko decenija da se na Mesecu stvore industrijski kapaciteti za preradu helijuma-3 i njegovu isporuku na Zemlju.

Mesec se poslednjih godina nalazi u centru nove svemirske trke. Dok su se u prvoj, koja je trajala od 1957. do 1969. godine, u osvajanju Zemljinog satelita takmičili SAD i SSSR, u drugoj, koja je počela u 21. veku, glavni takmaci su SAD i Kina.

Poslednjih godina kineske letelice i roveri su dominirali u tom takmičenju, ali su američki astronauti prošle nedelje stigli do orbite Meseca, prvi put posle 1972. godine, i ponovo uspostavili prednost. Na lunarnu površinu poslednjih godina spustili su se i indijska i japanska sonda, dok je Rusija doživela neuspeh.

Nekad je osvajanje Meseca bilo pitanje prestiža, a danas, veruju mnogi istraživači, mnogo je važnije pitanje resursa.

Autor: Marija Radić