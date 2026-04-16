Baka (81) postala gejmerka: Sve je krenulo iz zabave, ali sada ima ozbiljniju nameru, tiče se njenog unuka!

Jedna baka iz Arizone je postala viralna nakon što je počela da snima kako igra Majnkraft kako bi pomogla svom unuku tokom lečenja od raka.

Su Džakot (81) objavljuje video-snimke igranja igrice na kanalu pod imenom ,,GrammaCrackers", a prihod od reklama namenjen je lečenju njenog unuka Džeka, koji boluje od retkog oblika sarkoma — raka koji pogađa mišiće i tkiva.

Ona je rekla da su joj igricu letos pokazali njeni unuci, Ostin i Džek. Jutjub kanal je pokrenula krajem prošle godine, kada je pozvala gledaoce da joj se pridruže dok uči osnove igre.

„Prvih nekoliko meseci me je pomalo plašio [Majnkraft]“, rekla je u svom prvom snimku. „Ali sam poslednjih nekoliko meseci igrala sve više, zaista sam uživala u tome i pozivam vas da mi se pridružite u ovoj novoj avanturi.“

Odziv je bio ogroman. ,,GrammaCrackers" je tokom protekla dva meseca podelila 12 video-snimaka igranja igrica i prikupila 360.000 pratilaca.

Ostin je takođe pokrenuo kampanju na sajtu ,,GoFundMe" kako bi pomogao u pokrivanju Džekovih medicinskih troškova, a link se nalazi u opisu svakog videa. Do sada je prikupljeno više od 48.500 dolara (oko 41.500 evra).

Podrška

Ostin je takođe podelio koliko je podrška značila njihovoj porodici u izuzetno teškom periodu. „Reči ne mogu da opišu zahvalnost koju osećamo zbog sve podrške koju smo dobili“, napisao je.

Su Džakot

Dodao je da im ohrabrenje pomaže da se nose sa mnogo više od samog emotivnog tereta. „Vaša velikodušnost pomaže da se ublaži pritisak ogromnih medicinskih troškova i da ostanemo na površini u ovim neizvesnim vremenima“, nastavio je Austin.



Zahvalnost

Baka je kasnije i sama izrazila zahvalnost u video-snimku, u kojem je gledaocima rekla da je zapanjena onim što je internet učinio za njenog unuka. „Samo želim da vam se zahvalim na svemu što činite“, rekla je.

„Vaša pomoć je prosto neverovatna“, nastavila je. „Ne mogu ni da shvatim šta sve činite, to je jednostavno van svakog poimanja.“

Viralni trenutak je usput stvorio i posebne uspomene. Džek se početkom ove nedelje pridružio baki na jednom strimu, gde mu je ona pokazala svoju građevinu u Majnkraftu.

Za gledaoce koji je prate od samog početka, ovo je bilo više od samog igranja. Bio je to podsetnik da ponekad i najneočekivanije zajednice mogu da se okupe i pruže ogromnu podršku, ističe People.

Autor: D.Bošković