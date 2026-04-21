VAŠE TELO IMA 'UNUTRAŠNJI SAT' ZA KOJI NISTE ZNALI: Evo zašto kafa u 7 ujutru zapravo NE RADI i kada je pravo vreme za prvu šoljicu!

Izvor: Pink.rs/Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Foto: Pixabay.com ||

Da li ste ikada popili prvu jutarnju kafu odmah nakon buđenja, a sat vremena kasnije se osećali još umornije? Nauka kaže da niste jedini, a razlog je fascinantan – vaše telo ima prirodni mehanizam buđenja koji kafa može potpuno da poremeti.

Šta je "hormonski alarm"?

Između 8 i 9 sati ujutru, nivo kortizola (poznatog kao hormon stresa koji nas drži budnim) dostiže svoj vrhunac. To je prirodni način vašeg tela da vas „podigne“ iz sna. Ako kafu popijete baš u tom trenutku, kofein se sukobljava sa kortizolom. Rezultat? Telo prestaje da proizvodi prirodni hormon budnosti jer se oslanja na kofein, što dovodi do toga da brzo postanete imuni na kafu i osećate „pad“ čim dejstvo prođe.

Kada je idealno vreme?

Naučnici savetuju da prvu šoljicu popijete tek između 9:30 i 11:30 sati. Tada nivo kortizola prirodno opada, a kofein uskače kao savršena zamena da vas održi fokusiranim do ručka.

Još jedan zanimljiv podatak: ako kafu pijete prekasno, recimo posle 16 sati, kofein ostaje u vašem sistemu i do 6 sati, što može drastično smanjiti kvalitet vašeg dubokog sna, čak i ako mislite da ste zaspali „kao klada“.

Autor: D.S.

