SVI GA KORISTE, A JEZIV JE: TikTok pronašao 'zvuk za loš predosećaj', kad ga čujete – jedna stvar je neizbežna

Izvor: Pink.rs/Index

Na TikToku se proširio trend koji i najobičnije svakodnevne situacije pretvara u scene pune napetosti. Kreatori ga zovu "saksofoni postaju sve glasniji", a koriste ga kada žele da opišu trenutak u kojem ih obuzima loš predosećaj – kao da će se svakog trena dogoditi nešto neprijatno, čudno ili potpuno katastrofalno.

Kakav je to trend?

Format je jednostavan. Kreatori objavljuju video snimke situacija koje na prvu mogu izgledati bezazleno, ali u njima postoji nešto što izaziva nelagodu. U pozadini svira tihi, melanholični saksofon, koji se postepeno pojačava i tako stvara utisak da napetost raste.

Love a strike day x #london #tube #saxaphone

Primeri su razni: ogroman red za hranu, sumnjiva aktivnost partnera na društvenim mrežama u četiri ujutro nakon što je rekao da je "spolja sa prijateljima", jelo koje je poprimilo zabrinjavajuću boju ili predmeti u sobi koji nakon povratka kući izgledaju kao da ih je neko pomerio.

Neki trend koriste i za humoristične situacije, poput haotične vožnje londonskom podzemnom železnicom tokom štrajka, hranjenja jelena koje brzo izmakne kontroli ili trenutka u kojem neko shvati da se ipak plaši pasa.

Zvuk potiče iz kultnog filma

Iako se trend danas vezuje uz TikTok, zvuk ima filmsko poreklo. Saksofonska deonica dolazi iz kultnog filma "Boyz n the Hood" iz 1991. godine. Čuje se u jednoj od najnapetijih scena, neposredno pre nego što članovi bande počnu da proganjaju Rikija Bejkera i Trija Stajlsa, a sve se završava tragično.

Upravo zato je zvuk na TikToku dobio novo značenje. Saksofon ne služi samo kao muzička podloga, nego kao upozorenje da se nešto loše približava. Kada korisnici kažu da "saksofoni postaju sve glasniji", zapravo govore da se njihov osećaj nelagode pojačava.

my entire head hurts .☹️💔

Kako je trend postao viralan?

Trend je krajem decembra prošle godine dodatno popularizovao korisnik foreverhumblemarc96. On je objavio video sa referencom na film "Get Out" i napisao: "POV: Nalaziš se u filmu o kvartu iz 90-ih, spremaš se da pobegneš iz siromaštva, ali čuješ kako saksofoni luduju pa znaš da ćeš nastradati."

Iako je imao tek oko 600 pratilaca, objava je prikupila više od 150 hiljada lajkova i oko 800 hiljada pregleda. Nakon toga zvuk je počeo masovno da se koristi, a danas se pojavljuje u stotinama hiljada videa.

Zašto je trend toliko popularan?

Deo privlačnosti leži u tome što svi prepoznaju taj osećaj: trenutak kada još nije jasno šta nije u redu, ali intuicija govori da nešto ne štima. TikTok je od toga napravio zajednički jezik, a saksofon je postao zvuk za sve one male i velike trenutke u kojima se nelagoda pretvara u dramu.

Autor: D.S.

