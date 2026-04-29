KAKO SE PRAVILNO PLETE VENAC ZA ĐURĐEVDAN?! Ovo cveće ne sme da izostane, veruje se da čuva kuću od nesreće

Đurđevdan, jedna od najčešćih slava u srpskom narodu, smatra se prelazom između toplih i hladnih godišnjih doba.

Za ovaj praznik vezuju se i brojni narodni običaji, koji se razlikuju od kraja do kraja. Važan deo tradicije je đurđevdanski uranak, koji podrazumeva pletenje venaca od cveća i lekovitog bilja, umivanje i kupanje u reci ako je imate u blizini.

"Od Đurđeva do Mitrova dana", kaže dobro poznati stih iz epske pesme "Početak bune protiv dahija". Ovaj period je, ujedno, i polovinau godine tokom koje se obavljaju radovi u polju. Đurđevdan prati i poseban ciklus običaja, bogatih, živopisnih, veselih... Đurđevdansku zoru, kažu, treba dočekati na nogama, da ne biste cele godine bili bolešljivi i tromi.

U mnogim krajevima tradicija je da se veče uoči slave ili ujutru pre zore od zelenih grančica iz najbliže šume ili dvorišta napravi venčić i njime okite vrata, prozori, kapije. To se čini da bi godina bila rodna i plodna, da bi porodica uživala u zdravlju i blagostanju. Ako odete u goste malo dalje od grada, u ruralnije sredine, videćete ove lepe ukrase u skoro svim seoskim domaćinstvima koja obeležavaju Đurđevdan.

Kako se plate venac za Đurđevdan?

Najčešće se koristi mlečika, nežna i mekana poljska biljka sitnog cveta ljubičaste ili žute boje, pogodna za oblikovanje. Počnite od pravljenja kruga. Podelite bokore u nekoliko delova, pa ih tanjim kanapom vezujte jedan za drugi. Oblikujte krug, obavijte ga zelenim lisnatim delovima i po želji ukrasite cvećem i lekovitim biljem.

Mlečika se divno slaže da kamilicom i šarenim poljskim cvećem, drenom (da budete zdravi kao dren!), a možda najviše sa đurđevkom, simbolom ove slave. Beru se i detelina, vrba, zdravac, maslačak i ostale biljke za koje s veruje da imaju čudesne moći.

Đurđevak je višegodišnja biljka poznata je po opojnom mirisu i belim cvetovima, elegantnim i zvonastim. Svaki cvetić sastoji se od šest latica, tako da podseća na zvonce. Iako je simbol ljubavi i snage, budite na oprezu, jer je ova biljka – otrovna. S njom treba znati. U narodnoj medicini od davnina se upotrebljava u obliku tinkture, a najčešće se koristi kod srčanih oboljenja.

Đurđevdanska voda

Od ubranog bilja plete se venac, ali je običaj i da se veče pred Đurđevdan stavlja u posudu sa vodom i ostavlja napolju da prenoći pod zvezdama. Ta "đurđevdanska voda" služi za umivanje narednog jutra, kao mala priprema za veliki praznik. Ova slava u narodu je oduvek važila za sveti dan koji donosi svetlo, novi život i novi početak.

Autor: Iva Besarabić