Studija otkrila: Divlji papagaji uče da jedu novu hranu posmatrajući druge jedinke

Divlji papagaji u urbanim sredinama u Australiji koriste socijalno učenje i kopiraju ponašanje drugih jedinki prilikom odlučivanja da li da probaju novu hranu, pokazuje novo naučno istraživanje.

Studija, objavljena u časopisu PLOS Biology, obuhvatila je više od 700 divljih papagaja sa sumpornom krunom u pet kolonija u Sidneju.

Istraživači su otkrili da su ptice mnogo brže počinjale da konzumiraju nepoznatu hranu kada su posmatrale druge jedinke kako to rade, dok je u grupama bez "trenera" bilo potrebno nekoliko dana da pojedine jedinke same počnu da je isprobavaju, prenosi CNN.

U nekim kolonijama, nakon što bi jedan papagaj probao novu hranu, desetine drugih su u roku od nekoliko minuta počeli da je konzumiraju.

Naučnici navode da je ovaj oblik ponašanja posebno izražen kod mlađih jedinki, koje pokazuju sklonost da prate većinu, dok su odrasli papagaji selektivniji i više se oslanjaju na ponašanje pojedinačnih "poznatih" jedinki.

Autori istraživanja ističu da socijalno učenje pomaže životinjama da smanje rizik pri konzumiranju nepoznate hrane u urbanim sredinama, gde se često pojavljuju novi izvori ishrane.

Međutim, one su često oprezni kada je u pitanju isprobavanje nepoznate hrane, jer bi mogla biti otrovna za njih ili nositi parazite, tako da je jedan od alata koji neke životinje koriste da bi saznale da li se isplati rizikovati je socijalno učenje, posmatranjem ili interakcijom sa drugim jedinkama ili njihovim predmetima, naveli su istraživači iz Australije, Nemačke, SAD i Švajcarske,

Ova strategija je primećena kod divljih čavki i divljih vrana.

Laboratorijske studije na pacovima u Norveškoj su takođe pokazale da pacovi mogu da steknu preferencije u vezi sa hranom osećajući dah drugih jedinki.

Prema oceni naučnika, ovakvo ponašanje doprinosi uspešnom prilagođavanju papagaja životu u gradovima.

Autor: Marija Radić