Veruje se da pre Đurđevdana obavezno OVU BILJKU morate uneti u kuću: Pripisuje joj se MAGIJSKA MOĆ - štiti dom od loše energije, bolesti i nesreće

Verovanje da ova biljka štiti dom od loše energije i donosi sreću uoči Đurđevdana duboko je ukorenjeno u našoj tradiciji

Đurđevdan je praznik koji u našem narodu ne označava samo crveno slovo u kalendaru, već pravi prelaz - iz zime u proleće, iz mirovanja u buđenje, iz zatvorenog kućnog ritma u dane kada se priroda ponovo oseća na svakom koraku.

Zato ne čudi što su se uz ovaj praznik vezali brojni običaji, posebno oni koji se odnose na bilje, zdravlje, kuću i porodični mir.

Među biljkama koje se najčešće pominju u narodnim verovanjima posebno mesto zauzima kopriva - skromna, jaka i naizgled obična biljka kojoj su naši stari pripisivali zaštitnu moć.

Kopriva kao simbol zaštite doma

Prema narodnom verovanju, kopriva se unosila u kuću pre Đurđevdana kako bi zaštitila dom od loše energije, bolesti i nesreće. Njena snaga povezivala se upravo sa osobinom po kojoj je prepoznatljiva - "žari", peče i opominje, pa se verovalo da na isti način može da "spali" sve ono što nije dobro za kuću i ukućane.

U nekim krajevima kopriva se stavljala na prag, ispod otirača ili blizu ulaza u dom, jer se verovalo da tako čuva porodicu i sprečava da loše stvari "pređu prag".

Kopriva je u narodu oduvek važila za biljku snage, otpornosti i obnavljanja. Raste gotovo svuda, teško ju je iskoreniti, a upravo su te osobine našim precima bile simbol izdržljivosti i napretka.

Zato se u đurđevdanskim običajima kopriva ne posmatra samo kao biljka, već kao znak novog početka. Verovalo se da u dom unosi zdravlje, mir, plodnost i sreću, a u pojedinim predanjima povezivana je i sa novcem, jer je predstavljala bujanje i rast.

Đurđevdan - praznik prirode i novog ciklusa

Đurđevdan se u narodnom kalendaru doživljava kao trenutak kada priroda potpuno oživi. Zato su običaji za ovaj dan najčešće vezani za zelenilo, vodu, cveće i mlado bilje.

Naši stari su verovali da bilje ubrano uoči Đurđevdana ili rano ujutru na sam praznik ima posebnu snagu. U kuću su se unosile biljke koje simbolizuju zdravlje i napredak, a među njima su, pored koprive, često bili i dren, leska, grab i razno prolećno cveće.

U mnogim porodicama postojao je običaj da se mlada kopriva ubere rano ujutru, dok je na njoj još rosa. Zatim bi se vezivala u mali buket sa drugim biljem i stavljala u kuću, najčešće blizu ulaza, u kuhinji ili na mestu gde se porodica okuplja.

Kuhinja je posebno važna u ovim verovanjima, jer se smatrala srcem doma - mestom gde nastaje hrana, gde se porodica okuplja i gde se najviše oseća kućna energija.

Jedan od najpoznatijih običaja za Đurđevdan jeste umivanje vodom u koju su potopljeni kopriva, dren, cveće i drugo prolećno bilje. Verovalo se da takva voda donosi svežinu, zdravlje, lepotu i snagu za godinu koja dolazi.

Ovaj običaj se posebno negovao u porodicama u kojima se verovalo da priroda na Đurđevdan ima posebnu moć, a da čovek, makar simbolično, treba da se poveže sa njenim buđenjem.

Ako želite da ispoštujete narodno verovanje, dovoljno je da nekoliko listova ili strukova koprive stavite:

- kod ulaznih vrata

- ispod otirača

- u manju saksiju blizu praga

- u kuhinju, kao deo malog đurđevdanskog buketa

Naravno, koprivu treba brati pažljivo i uz rukavice, jer može da izazove peckanje i iritaciju kože.

Autor: Iva Besarabić