'ONI SIGURNO POSTOJE' Japanski astronomi pokreću grupu za potragu za vanzemaljcima

Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemljskim životom, a prva istraživanja radio signala zakazana su za sledeće leto.

"Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje", rekao je Šinja Narusava, stručnjak za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za SETI (potraga za vanzemaljskom inteligencijom), prenosi danas Kjodo.

Narusava (61), vodeći ekspert u oblasti SETI, pokrenuo je inicijativu u aprilu i okupio deset astronoma i istraživača iz opservatorija.

Plan je da se u avgustu sledeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvežđa Strelca, u prostorijama opservatorije Misato na zapadu Japana povodom 50. godišnjice otkrića radio signala za koji se veruje da potiče iz svemira.

"Wow!" signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohajo Stejt u SAD 1977. godine, potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio prenos ikada detektovan.

Iako se i dalje proučava u SAD kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija.

"Pozvaćemo svet da sprovede koncentrisana posmatranja prema izvoru radio talasa", navela je grupa na svom sajtu.

Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.

"Želimo da na kraju izgradimo istraživačku mrežu u Japanu uporedivu sa onom u Sjedinjenim Državama. Nadam se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama i da će nas to podstaći da preispitamo i samu Zemlju, na kojoj se vode ratovi među ljudima", rekao je Narusava.

Autor: Marija Radić