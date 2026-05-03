Sutra slavimo Svetog Januarija: Svetac koji je krotio zveri i čija KRV i danas prkosi zakonima prirode

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak obeležavaju počast Svetom Januariju, episkopu beneventskom, koji je živeo u 3. veku tokom progona hrišćana pod carem Dioklecijanom. Njegova priča nije samo svedočanstvo o stradanju, već i o čudima koja su zapanjila čak i njegove dželate.

Ko je bio Sveti Januarije?

Januarije je bio poznat po svojoj dubokoj pobožnosti i ljubavi prema narodu. Kada su njegovi bliski prijatelji, đakoni i hrišćani, bili utamničeni zbog vere, Januarije ih je hrabro posećivao u tamnici, pružajući im utehu i snagu. Zbog tog čina milosrđa, i on je bio uhapšen i izveden pred sudiju.

Čuda usred mučenja

Legenda kaže da su Januarija i njegove pratioce izložili strašnim mukama, ali vera im je bila jača od bola. Najpoznatiji deo žitija govori o trenutku kada su bačeni u arenu pred gladne zveri. Na opšte zaprepašćenje okupljenog naroda, zveri ih nisu napale, već su se pitomo sklonile u stranu.

Videvši to, sudija je, umesto pokajanja, naložio da im se odseku glave mačem, što se i dogodilo 305. godine u okolini Napulja.

Krv koja se "budi"

Iako se ovaj fenomen češće vezuje za Napulj (gde se čuvaju njegove mošti), Sveti Januarije je poštovan u celom hrišćanstvu. Poznat je po čudu sasušene krvi koja se nalazi u staklenim bočicama i koja se, prema predanju, povremeno pretvara u tečnu, što vernici tumače kao znak svetiteljeve zaštite i prisustva.

Verovanja i običaji

U narodu se veruje da je Sveti Januarije zaštitnik od prirodnih nepogoda, naročito od vulkanskih erupcija i požara. Na sutrašnji dan, običaj je:

Pomoliti se za snagu: Veruje se da ovaj svetac pomaže onima koji prolaze kroz teške periode progona ili nepravde

Izmiriti se sa bližnjima: Kako je on stradao zbog ljubavi prema prijateljima, ponedeljak je idealan dan za oproštaj i pomirenje

Započeti nove poslove: Budući da je proleće uveliko počelo, veruje se da će svaki rad započet s verom na ovaj dan biti blagosloven

Sutrašnji praznik nas podseća na to da dobrota i prijateljstvo nemaju cenu i da je snaga duha jača od svake prepreke.

Autor: Iva Besarabić