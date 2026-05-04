Tajni zapisi Baba Vanginih rituala: Otkriven jedini način da novac u kući teče u potocima

Baba Vanga proročica iz Bugarske, poznata je po svojim predviđanjima ali i praktičnim savetima za privlačenje prosperiteta i finansijskog blagostanja u dom. Istraživanja i zapisi njenih učenika otkrivaju da je ona verovala u energiju prostora i rituale koji mogu pomoći da novac "teče" kroz kuću.

Prema zapisima, Baba Vanga je savetovala:

Održavajte dom uvek čistim i za 3 dana kupaćete se u bogatstvu



Red i čistoća je ključ

Neuredan dom, prema njenim rečima, blokira protok energije. Svaka soba treba da bude prozračena i čista, a posebno prostor u kojem se čuva novac.

Kutak za bogatstvo

Proročica je preporučivala da postoji mali "kutak za blagostanje", mesto u kojem se simbolično čuvaju novac, sitnice koje donose sreću i predmeti zlatne ili žute boje.

Prirodni elementi

Sklad sa prirodom je po Vangi važan, biljke poput bosiljka i lovora pomažu da energija pozitivno kruži kroz dom, što navodno povećava finansijsku stabilnost.

Namerni rituali

Jednostavni rituali poput stavljanja novčića u vodu ili činjenje sitnih dobrih dela svakog dana privlače bogatstvo i sreću.

Baba Vanga je naglašavala da ovo nisu magični trikovi, već metode za stvaranje harmonije i fokusa. Po njenom tumačenju, kada je kuća puna reda, svetlosti i pozitivne energije, i finansijski tok postaje prirodniji i stabilniji.

Autor: A.A.