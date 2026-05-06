Ovo je najveći monstrum iz Bovanskog jezera: Na čuvenoj fotografiji drži ga 5 muškaraca, o njihovoj borbi se još priča

Bovansko jezero važi za pravu riznicu za strastvene ribolovce i jedno je od mesta gde se gotovo uvek može računati na kapitalne ulove. U ovim vodama obitava više vrsta ribe, među kojima su som, smuđ, šaran, amur, tolstolobik, kao i različite vrste bele ribe.

Meštani i ribolovci posebno izdvajaju 2011. godinu kao jednu od najzanimljivijih u istoriji jezera. Tada je zabeležen ulov koji se i danas prepričava.

Grupu ribolovaca iz Niša tog leta je dočekao trenutak za pamćenje, a iz vode je izvučen som "grdosija", jedan od najvećih ikada ulovljenih na ovom području.

Rekordni ulov ostvario je ribolovac Slobodan Milenković, 13. avgusta 2011. godine. Som je težio čak 104 kilograma, a bio je dugačak 252 centimetra, što ga svrstava među najimpresivnije primerke ulovljene na Bovanskom jezeru.

Kako je tada Milenković istakao za lokalne medije, vodio se žestoki okršaj.

"Borba je trajala dva sata, a pomogli su mi moji prijatelji i kolege ribolovci iz Niša, Mića, Boban i Laza. Kao mamac koristio sam durdubak. Veliki som očigledno voli mali i ukusan zalogaj" kazao je.

Ovo je najveći poznati ulov na Bovanskom jezeru.

Autor: Marija Radić