Tamna strana Riba: Šta skriva ovaj sanjarski znak!

Preosetljivost, bežanje od realnosti i sklonost dramatizaciji – Ribe nisu uvek samo nežne i empatične.

Iako Ribe osvajaju svojom empatijom i kreativnošću, svaka medalja ima i drugu stranu. Jedna od najizrazitijih karakteristika ovog znaka je preosetljivost. Male kritike mogu ih duboko povrediti, a negativne emocije drugih ljudi često upijaju kao sunđer. Rezultat može biti unutrašnji nemir i osećaj preplavljenosti, čak i kada spolja ništa posebno nije problematično.

Ribe ponekad imaju sklonost bežanju od realnosti. Kada život postane previše zahtevan, njihov instinkt je da se povuku u sopstveni svet mašte, iluzija ili fantazija. To može značiti izbegavanje problema, odlaganje važnih odluka ili preterano sanjarenje – što druge ljude oko njih ponekad frustrira.

Još jedna mana je dramatičnost. Ribe vole intenzitet emocija, pa ih mogu pojačavati ili interpretirati na način koji stvara nepotreban haos. Sitne frustracije lako prerastaju u unutrašnju dramu, a osećaj “sve je crno” često je jači nego što situacija realno zaslužuje.

Ponekad Ribe mogu biti i previše samoprijatne – lako se žrtvuju za druge, ali u procesu zaboravljaju sopstvene potrebe. To vodi ka emotivnoj iscrpljenosti i ponekad zavisnosti od pažnje ili potvrde od strane drugih.

Ukratko, Ribe su znak dubokih emocija i velikog srca, ali i unutrašnje nestabilnosti. Njihova snaga je u empatiji i kreativnosti, ali ako se ne nauče granice i realno suočavanje sa svetom, njihov unutrašnji svet može postati zamka.

Autor: S.Paunović